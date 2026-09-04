Castilla y León impulsa la vivienda rural: hasta 5.000 familias podrán acceder a un hogar en su pueblo esta legislatura

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, la zamorana Isabel Blanco, recalcó ayer en Tudela de Duero el "compromiso real" del Ejecutivo autonómico liderado por Alfonso Fernández Mañueco para impulsar la vivienda en el medio rural. La administración seguirá construyendo vivienda nueva e impulsando la rehabilitación de hogares para que hasta 5.000 familias tengan acceso a la vivienda a lo largo de esta legislatura, según apuntó en declaraciones.

Acompañada por el alcalde de Tudela de Duero, Óscar Rodríguez, la vicepresidenta hizo entrega ayer en el municipio vallisoletano de las llaves de 17 viviendas de promoción pública a sus respectivos propietarios, en la calle Solidaridad. En esta promoción, construida por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) la inversión ha ascendido hasta los 2,8 millones de euros, y las siguientes en entregarse serán, antes de que acabe el año, en Aranda de Duero (Burgos).

"En la provincia de Valladolid se está construyendo en Medina del Campo, está también planificado Medina de Rioseco, las próximas viviendas colaborativas en la capital, que están prácticamente finalizadas, se entregarán en Parque Alameda. "La comunidad es muy grande y tenemos muchos municipios, pero el compromiso es real", destacó, recordando también que una "parte importante" de las actuaciones se están desarrollando sobre todo en los municipios más pequeños a través del programa Rehabitare, tanto el "Rehabitare" tradicional, público, como los nuevos Rehabitares que se van a poner en marcha, privados, en colaboración con las diputaciones".

El precio final de las viviendas ayer entregadas, IVA incluido, es de 101.757 euros, si bien la Junta bonifica un 20 por ciento de esa cantidad para jóvenes menores de 36 años. Concretamente, se trata de viviendas unifamiliares de tres dormitorios con 90 metros cuadrados útiles más garaje y jardín. Cuentan con calificación energética A e incorporan suelo radiante, aerotermia y ventilación mecánica controlada.

Por otra parte, el programa "Rehabitare" continúa creciendo y consolidándose en la comunidad tras la última incorporación de viviendas rurales destinadas a alquiler social en municipios de Zamora y Palencia por 2,5 millones de euros.

Isabel Blanco: "La lucha contra la violencia machista es irrenunciable"

Por otro lado, la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, recalcaba también en Tudela de Duero (Valladolid) el "compromiso irrenunciable" del Ejecutivo autonómico "en la lucha contra la violencia machista". Blanco recordó las palabras del presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, para recordar que, "a lo largo de estos años, se han ido incrementando los recursos que se destinan a las mujeres víctimas de violencia machista, tanto las casas de acogida como los centros de emergencia o los diferentes recursos habitacionales".

"Lo hemos dicho siempre, el sistema de servicios sociales tiene que ser la puerta de entrada para todas las mujeres que lo necesiten, pero también la puerta de salida para normalizar su vida, para encontrar un trabajo o una vivienda. Por lo tanto, el compromiso de la Junta de Castilla y León es irrenunciable en la lucha contra la violencia machista", insistió.

Blanco aseguró no haber recibido la supuesta carta que este jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo haber enviado al Ayuntamiento de Valladolid y a la propia Junta para pedir la revisión "inmediata" del protocolo para garantizar la especial protección de las víctimas en el acceso a la vivienda.