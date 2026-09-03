El plan perfecto en Castilla y León para los más golosos: el Museo del Chocolate

¿Sabías que en Castilla y León existe un museo dedicado al chocolate? Está en Astorga, localidad leonesa que guarda entre sus calles una parte esencial de la historia de la industria chocolatera española. El Museo del Chocolate de Astorga recorre esta tradición a través de una colección de objetos, maquinaria, documentos, elementos publicitarios y utensilios vinculados al cacao y al chocolate, en un espacio que combina divulgación, patrimonio y gastronomía.

Ubicado en la avenida de la Estación, 16, el museo ocupa un edificio que ya forma parte de la propia historia chocolatera de la ciudad. Se trata de una construcción de principios del siglo XX que fue residencia y fábrica del chocolatero astorgano D. Magín Rubio, diseñada por el arquitecto Eduardo Sánchez Eznarriaga.

El centro se presenta como un museo especializado dedicado a conservar y divulgar la historia del chocolate en Astorga. Su colección, que el propio museo define como única en España, reúne piezas de características muy diversas relacionadas con el mundo del cacao y del chocolate. El resultado es un recorrido que permite conocer desde los orígenes de esta materia prima hasta las formas tradicionales de elaboración y consumo.

Una antigua tienda de chocolate como punto de partida

La visita comienza en la planta baja, en un espacio que recrea una antigua tienda de chocolate con una estética adaptada al conjunto de la musealización. Allí se pueden contemplar reproducciones de los planos originales del edificio, que permiten conocer el pasado del inmueble.

La recepción conduce además hacia la tienda y el área de degustación, donde los visitantes pueden descubrir chocolates artesanos elaborados en Astorga y su comarca. La degustación constituye el último paso de un recorrido que une historia, patrimonio y gastronomía.

Un museo de curiosidades

Una de las primeras paradas es la denominada Cámara de las Maravillas, un espacio inspirado en los antiguos gabinetes de curiosidades que surgieron en Europa durante los siglos XVI y XVII.

El museo recupera este concepto para mostrar una selección de objetos relacionados principalmente con la publicidad del chocolate. Las antiguas Cámaras de Maravillas reunían objetos singulares y curiosos procedentes de diferentes lugares y constituyen, según explica el museo, uno de los antecedentes del concepto de museo moderno.

La sala introduce así al visitante en una colección en la que el chocolate no aparece únicamente como alimento, sino también como producto comercial y elemento de la cultura popular.

Del cacao al chocolate

El siguiente espacio está dedicado a uno de los protagonistas indiscutibles de la visita: el cacao. La exposición aborda sus orígenes y su importancia histórica, además de cuestiones relacionadas con su cultivo y con los principales países productores y consumidores.

La presentación busca acercar estos contenidos de una manera interactiva y lúdica, incorporando también información sobre las especias que tradicionalmente se han asociado al chocolate y diferentes curiosidades relacionadas con este producto.

El recorrido permite comprender que detrás de una tableta o una taza de chocolate existe una larga historia que comienza mucho antes de su elaboración y consumo.

Así se elaboraba el chocolate en Astorga

La elaboración tradicional ocupa uno de los espacios centrales del museo. En esta sala se muestran las dos formas de elaboración del chocolate que se desarrollaron en Astorga.

Por un lado, se encuentran los utensilios empleados para elaborar el chocolate «a brazo», mediante un procedimiento manual. Por otro, se conservan las primeras máquinas utilizadas a comienzos del siglo XX para fabricar el denominado chocolate «a la piedra».

La exposición se completa con catálogos de maquinaria y documentación administrativa relacionada con la fabricación. El recorrido de las piezas conduce finalmente hasta el moldeado, el momento en el que el chocolate adquiere su forma definitiva.

La visita también cuenta con un espacio de usos múltiples en el que se proyecta un audiovisual dedicado a la elaboración artesanal del chocolate, tanto mediante el procedimiento manual como utilizando maquinaria. Esta sala acoge además exposiciones temporales, talleres y diferentes actividades.

El chocolate también se bebía

La primera planta continúa el recorrido acercándose al consumo del chocolate. En esta sala se conservan objetos relacionados con la preparación y el consumo del chocolate caliente, conocido tradicionalmente como chocolate familiar o chocolate a la taza.

La exposición también presta atención al estilo originario mexicano del chocolate y utiliza calendarios y carteles publicitarios para ambientar el espacio.

La experiencia permite así observar cómo el chocolate pasó de ser un producto asociado a determinados contextos y culturas a convertirse en una parte habitual de la alimentación y de la vida cotidiana.

Una de las salas del Museo del Chocolate de Astorga. / Museo del Chocolate de Astorga

Cuando la publicidad también formaba parte del chocolate

La publicidad ocupa otro de los espacios destacados del museo. Las marcas de chocolate recurrieron durante décadas a todo tipo de recursos para promocionar sus productos y fidelizar a sus clientes.

El museo conserva diferentes objetos publicitarios que las empresas chocolateras utilizaban como obsequio, mostrando la dimensión artística y comercial que alcanzó la promoción del chocolate.

Carteles, calendarios y otros elementos permiten descubrir una época en la que la imagen de las marcas estaba estrechamente ligada a objetos cotidianos y coleccionables.

Las familias que hicieron historia

Astorga no puede entenderse sin sus familias de chocolateros. Una de las salas del museo está dedicada precisamente a conocer a algunos de los nombres más destacados de esta actividad en la ciudad.

La exposición recuerda a familias de chocolateros que llegaron a ser distribuidoras de la Casa Real de Madrid y que obtuvieron reconocimiento en exposiciones nacionales e internacionales. Los diplomas conservados en el museo dan testimonio de esa trayectoria.

Además, un recurso interactivo permite consultar información procedente de las envolturas de chocolate conservadas en la colección y localizar chocolateros de diferentes puntos de España.

La imprenta detrás de las etiquetas

La última sala está dedicada a una actividad estrechamente relacionada con la industria chocolatera: la imprenta y la litografía.

En ella se muestran piedras litográficas, planchas de zinc y sus correspondientes impresiones. Estos sistemas fueron utilizados por las imprentas de Astorga para realizar trabajos destinados tanto a los fabricantes de chocolate como a otros sectores.

El museo explica que a comienzos del siglo XX existieron seis imprentas en Astorga y que la Imprenta Sierra fue la que desarrolló una mayor actividad vinculada al sector chocolatero. De esta imprenta proceden buena parte de las piezas expuestas en la sala, que también cuenta con un recurso interactivo dedicado a los trabajos realizados por la familia Sierra.

Un recorrido que termina con chocolate

Después de recorrer las diferentes salas, el visitante regresa a la planta baja. El recorrido concluye en el mismo espacio donde comenzó la visita: la tienda del museo.

Es allí donde se puede realizar una cata-degustación de chocolates de Astorga y su entorno, poniendo el broche gastronómico a una visita que explica el chocolate desde múltiples perspectivas: el cultivo del cacao, su elaboración, su consumo, la publicidad, las familias de chocolateros y las técnicas de impresión utilizadas para comercializarlo.

Más que una exposición dedicada exclusivamente a un alimento, el Museo del Chocolate de Astorga propone un recorrido por una parte de la historia económica, social y cultural de la ciudad. Una visita especialmente vinculada a la identidad astorgana y que permite descubrir por qué el chocolate se convirtió en uno de los productos que mejor representan a Astorga.

Información práctica

El museo se encuentra en avenida de la Estación, 16, Astorga (León). Su horario habitual es de martes a sábado, de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas, mientras que domingos y festivos abre de 10:30 a 14:00 horas. Los lunes permanece cerrado. La última entrada se permite 30 minutos antes del cierre.

Para obtener información antes de la visita, el Museo del Chocolate facilita el teléfono 987 616 220 y los correos electrónicos de contacto, reservas y tienda en su página oficial.