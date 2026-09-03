AgroBank reconoce a Patatas Meléndez con el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en Castilla y León

AgroBank, la línea especializada de CaixaBank para el sector agroalimentario, ha entregado a Patatas Meléndez el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en Castilla y León, en reconocimiento a su apuesta por la transformación tecnológica de los procesos productivos y por un modelo que combina innovación, eficiencia y sostenibilidad.

Joaquín Antonio Pino, consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, y Gerardo Cuartero, director territorial de CaixaBank en Castilla y León, han participado en la entrega del galardón a Javier Meléndez, CEO de Patatas Meléndez, celebrada en el stand de CaixaBank en Salamaq.

Se trata de la primera edición de unos galardones que reconocen el esfuerzo innovador de empresas y cooperativas de todo el país y que se estructuran en un total de once premios territoriales y una gala nacional que se celebrará el próximo 1 de diciembre en el marco del GOE (Gastronomy Open Ecosystem), el centro de innovación del Basque Culinary Center en San Sebastián.

Con este reconocimiento, AgroBank pone en valor la apuesta de Patatas Meléndez por la mejora continua de sus procesos agroalimentarios y reafirma que innovar en el sector agro es avanzar en competitividad, sostenibilidad y futuro para el medio rural.

Los Premios AgroBank a la Innovación Agroalimentaria nacen con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a iniciativas innovadoras que, como la de Patatas Meléndez, transforman procesos clave de la actividad agroalimentaria. La convocatoria se dirige de forma prioritaria a empresas y cooperativas, que constituyen la base del sector en Castilla y León y que, en muchas ocasiones, no disponen de la misma proyección que las grandes compañías a escala nacional.

El premio territorial obtenido por Patatas Meléndez permite destacar el esfuerzo que realizan empresas arraigadas al territorio para incorporar soluciones diferenciales en sus procesos de producción, clasificación, conservación o logística, con una clara orientación hacia la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad.

Gerardo Cuartero, director territorial de CaixaBank en Castilla y León, ha destacado que este premio subraya el compromiso de la entidad con el sector agroalimentario de la comunidad y reconoce el esfuerzo de empresas que apuestan por la innovación en procesos como vía para ganar competitividad y fortalecer el medio rural. “Proyectos como el de Patatas Meléndez muestran la capacidad del tejido agroalimentario castellano y leonés para situarse en la vanguardia de la modernización del sector, con iniciativas que integran eficiencia, calidad y respeto al entorno”.

Asimismo, ha señalado que el galardón encaja con la vocación de CaixaBank de acompañar a las empresas en sus proyectos de transformación y de contribuir a la generación de oportunidades en los territorios donde está presente.

Premio a la innovación en procesos

Patatas Meléndez ha sido reconocida por su apuesta por la transformación de los procesos productivos y por la incorporación de tecnología como palanca para mejorar la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad de su actividad. La compañía ha desarrollado Meléndez 4.0, una planta que incorpora soluciones de automatización, robótica, inteligencia artificial, visión artificial y analítica de datos aplicadas a los procesos de selección, clasificación y envasado de la patata.

Esta transformación tecnológica ha permitido a la empresa avanzar en la optimización de sus procesos, mejorar la trazabilidad y el control de calidad del producto y aumentar su capacidad productiva. Patatas Meléndez se ha consolidado como líder nacional en la comercialización de patata fresca y comercializa más de 180.000 toneladas anuales, una dimensión que refuerza el alcance del proyecto y su impacto sobre el conjunto de la cadena de valor.

El proyecto incorpora, además, un importante componente de sostenibilidad, con medidas dirigidas a mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de recursos e incorporar energías renovables. A ello se suma un modelo de trabajo estrechamente vinculado a los agricultores y al medio rural, que busca generar valor desde el campo hasta el consumidor final.

El jurado ha valorado especialmente el carácter innovador y diferencial de la solución implantada, su impacto en términos de eficiencia, productividad, calidad y competitividad, así como su viabilidad, escalabilidad y capacidad de réplica. También ha tenido en cuenta su contribución a la sostenibilidad, al territorio y al fortalecimiento del ecosistema agroalimentario, y su potencial para convertirse en una referencia para otras empresas del sector.

Compromiso con el sector agroalimentario

Los Premios AgroBank a la Innovación Agroalimentaria 2026 se integran en la apuesta global de CaixaBank por un modelo de banca responsable, cercana al territorio y comprometida con la sostenibilidad económica, social y ambiental. La entidad sitúa el sector agroalimentario entre sus ejes estratégicos y, a través de AgroBank, impulsa soluciones especializadas, fomenta la adopción de tecnologías y prácticas más eficientes y respalda la inversión en proyectos que refuerzan el arraigo territorial y la creación de empleo.

Con el reconocimiento a Patatas Meléndez en Castilla y León, AgroBank refuerza su papel como motor de innovación y progreso en el ámbito agroalimentario y contribuye a que la comunidad se mantenga como un territorio de referencia en la producción y transformación de alimentos, con la innovación en procesos como seña de identidad.

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