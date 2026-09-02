Zamora encara septiembre con 183 desempleados más mientras en Castilla y León el paro crece por encima de la media nacional

España ha registrado la tasa de subida del desempleo más baja desde el último año previo a la crisis financiera, 2.007. Este respiro no se ha notado en Castilla y León, donde el incremento se sitúa por encima de la media nacional. El total de parados en la comunidad se situaría en 98.323 personas en base a la información aportada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En comparación con el año pasado, en Castilla y León ha aumentado un 0,15% la tasa de desempleo, con un total de 144 castellanoleoneses más apuntados al paro. En España, en cambio, la tasa cayó un 2,91% con 70.593 personas menos respecto a 2025.

El paro, desglosado por regiones

En agosto, Castilla y León no ha sido la única comunidad que ha registrado una subida del paro, que solo ha bajado en Ceuta un 1,76%. Las comunidades que más aumentos han registrado han sido Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía.

En relación a agosto de 2025, fueron nueve comunidades las que resgistraron una bajada, siendo los más significativos los casos de Andalucía y Canarias. Entre aquellas en las que esta tasa interanual subió destacan Cataluña y Aragón.

En Castilla y León, en el conjunto de las provincias se ha registrado una subida en cuanto al mes anterior pero no en todas respecto a 2025.

En relación con julio, donde más subió el paro fue en Burgos, un 4,16%, seguido de Segovia, un 3,36%, Valladolid, un 2,46%; y Zamora, que apuntó un 2,4% más con 183 parados más, dando un total de 7.795.

En términos interanuales, bajó en Salamanca un 2,16%, en León, un 1,81%, en Ávila, un 0,8% en Segovia, un 26% menos y en Zamora, un 0,42%, 33 personas menos.

Los contratos indefinidos

Aunque los contratos firmados en Castilla y León fueron un 25% menos que los que se registraron en agosto, el cómputo interanual sube un 3,87 % al firmarse 2.028 más que el año pasado. En España, esta cifra subió un 10,08% al signarse 104.865 contratos más que en 2.025.

En la región, en un mes tradicionalmente marcado por el empleo temporal, se firmaron 16.799 contratos indefinidos frente a 37.299 temporales, y en España, uno de cada tres han sido indefinidos.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, el total de beneficiarios ne la región es de 73.165 personas, de las que 40.225 tienen una prestación contributiva, 32.920 un subsidio y 20 se benefician de la renta activa de inserción.