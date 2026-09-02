Los fiordos en los que pasar el fin de semana ideal en entretiempo están en Castilla y León

Dicen los expertos en viajes que antes de conocer el otro lado del mundo es necesario haber visitado antes las ciudades y espacios naturales que hay al lado de casa, y ese es uno de los aprendizajes que Riaño deja anualmente grabados en la memoria de aquellos que deciden visitarlo optando por el turismo de proximidad.

A menos de tres horas de Zamora, conectado por la autovía Ruta de la Plata, se encuentra este pequeño pueblo leonés en el que se encuentran los bautizados como "fiordos leoneses". Allí se encuentran apartamentos y hospedajes para todos los presupuestos con una característica común: las vistas son incomparables.

Vista de Riaño desde el mirado de Valcayo. / ALBA VIGARAY

Un lugar en el que el tiempo se detiene

No hay mejor visita para los meses de entretiempo que un lugar en el que hasta la ruta más simple ofrece paisajes de ensueño y la gastronomía, como el tradicional Cocido Vadiniense, sus carnes a la brasa o sus setas, está pensada para soportar el frío y el ritmo de la montaña.

Pero no solo podrás disfrutar de la comida y hacer senderismo. En Riaño podrás visitar un club náutico, ir de cruceros o sentarte en el denominado como "el banco más bonito de León", que a juzgar por sus vistas bien podría ser el más bello de toda España.

Otra de las peculiaridades de esta pequeña costa de interior es su castillo, una antigua fortaleza medieval que hoy se encuentra cubierta por las aguas del embalse de Riaño, así que no es visitable. Lo que sí es posible frecuentar es la Cueva de la Vieja del Monte, donde comienza una de las rutas de senderismo más entretenidas de Castilla y León. Por el entorno en el que se encuentra, por la paz que se respira en Riaño y por lugares como la mencionada cueva, que es muy difícil encontrar juntos en un mismo enclave.

Vista de Riaño y principales lugares a visitar / Google Maps

Merece la pena escaparse durante un par de días a un lugar como Riaño, lleno de actividades que no dejarán indiferente a ningún miembro de la familia.