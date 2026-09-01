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El pueblo más bonito de Castilla y León está a tan solo una hora y media de Zamora y su paisaje es totalmente diferente: "Cuando paseas por sus calles, entiendes el por qué"

Candelario, uno de los pueblos de Salamanca con más encanto.

Candelario, uno de los pueblos de Salamanca con más encanto. / Turismo de la Junta de Castilla y León.

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Gaby Marcos

Candelario es un pueblo formado por calles empedradas, riachuelos que corren al lado de las casas y "bati-puertas" dobles con las que tradicionalmente los vecinos se protegían de los animales, pero también de la nieve.

Al pie de la sierra de Béjar se encuentra este tesoro de la naturaleza que en los últimos años la gente ha comenzado a ver con otros ojos, valorando el increíble patrimonio que esconde.

El pueblo está rodeado por mantantiales, que bañan hasta la Iglesia de la Asunción, un templo único que encierra cuatro estilos: el románico, el gótico, el mudéjar y el barroco, en paredes blancas presididas por un imponente rosetón de piedra.

Aunque la iglesia no es la única parada fundamental en este pequeño pueblo charro, la ermita del Humilladero, en la que se encuentra la imagen del cristo del Refugio le puede hacer competencia. Esta se encuentra a la entrada del pueblo, y te sorprenderá por su arquitectura, más cercana al gótico que al románico de Zamora.

En cuanto a lo gastronómico, Candelario está en la cuna de la gastronomía charra: no te decepcionarán ni el embutido, que en esta villa cuenta con una larga tradición, ni las perrunillas.

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Sin duda, Candelario no solo es uno de los pueblos más bonitos de España, también una joya del turismo de proximidad en Castilla y León.

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