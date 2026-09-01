Castilla y León, de nuevo en alerta por peligro de incendios forestales: esto es lo que no se puede hacer durante estos días
Se espera un escenario meteorológico especialmente desfavorable para el fuego
Tras el tiempo tormentoso e inusual de los últimos días de agosto, septiembre comienza recordando que el verano aún no ha acabado. El calor volverá a apretar durante los próximos días y muchas provincias volverán a activar los avisos por ola de calor o altas temperaturas. En el caso de Castilla y León, el ascenso térmico también será notable y, en consecuencia, el director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales declara la situación de alerta por peligro meteorológico de incendios en Castilla y León para los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 2026.
Conforme al pronóstico meteorológico, durante esos días se observa la presencia de una dorsal anticiclónica instalada sobre la península, así como la entrada, a partir del jueves 3, de una masa de aire tropical continental de origen norteafricano.
Estas condiciones darán lugar en Castilla y León a un episodio de altas temperaturas, con valores que podrán situarse entre los 35-37ºC, acompañado de un descenso general de la humedad relativa con valores mínimos por debajo del 15% en buena parte de la comunidad. Asimismo, durante los días 4 y 5 se prevé la presencia de una DANA/vaguada al oeste de la península que favorecerá la formación de tormentas en distintos puntos de la Comunidad durante el viernes 4 y, especialmente, el sábado 5.
En cuanto al viento, se esperan rachas máximas superiores a los 30-40 km/h de jueves 3 a domingo 6, siendo especialmentesignificativas el sábado 5, con valores que podrían superar los 50 km/h. La concurrencia de estos factores configura un escenario meteorológico especialmente desfavorable desde el punto de vista del peligro de inicio y propagación de incendios forestales.
De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia AEMET como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio mantendrá la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio en niveles altos, lo que incrementa el peligro. Ello hace necesario declarar la situación de alerta por peligro meteorológico de incendios en Castilla y León desde las 0.00 horas del 3 de septiembre hasta las 23.59 horas del 6 de septiembre de 2026.
¿Qué no se puede hacer? Medidas preventivas
- Prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello.
- Prohibición del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas.
- Suspensión de todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado.
- Prohibición de la introducción y uso de material pirotécnico y suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.
- Prohibición del uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 m que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc. Se exceptúa de esta prohibición el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, etc. siempre y cuando éstas hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas por éstos, o aquellas otras en que expresamente haya sido autorizado su uso o que resulten necesarias para la extinción del incendio. Las empresas extremarán la precaución, contando con los medios necesarios para abordar la extinción de cualquier conato de incendio que se pudiera producir a consecuencia de su actividad.
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