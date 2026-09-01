Castilla y León, de nuevo en alerta por peligro de incendios forestales: esto es lo que no se puede hacer durante estos días

Tras el tiempo tormentoso e inusual de los últimos días de agosto, septiembre comienza recordando que el verano aún no ha acabado. El calor volverá a apretar durante los próximos días y muchas provincias volverán a activar los avisos por ola de calor o altas temperaturas. En el caso de Castilla y León, el ascenso térmico también será notable y, en consecuencia, el director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales declara la situación de alerta por peligro meteorológico de incendios en Castilla y León para los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 2026.

Conforme al pronóstico meteorológico, durante esos días se observa la presencia de una dorsal anticiclónica instalada sobre la península, así como la entrada, a partir del jueves 3, de una masa de aire tropical continental de origen norteafricano.

Estas condiciones darán lugar en Castilla y León a un episodio de altas temperaturas, con valores que podrán situarse entre los 35-37ºC, acompañado de un descenso general de la humedad relativa con valores mínimos por debajo del 15% en buena parte de la comunidad. Asimismo, durante los días 4 y 5 se prevé la presencia de una DANA/vaguada al oeste de la península que favorecerá la formación de tormentas en distintos puntos de la Comunidad durante el viernes 4 y, especialmente, el sábado 5.

En cuanto al viento, se esperan rachas máximas superiores a los 30-40 km/h de jueves 3 a domingo 6, siendo especialmentesignificativas el sábado 5, con valores que podrían superar los 50 km/h. La concurrencia de estos factores configura un escenario meteorológico especialmente desfavorable desde el punto de vista del peligro de inicio y propagación de incendios forestales.

De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia AEMET como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio mantendrá la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio en niveles altos, lo que incrementa el peligro. Ello hace necesario declarar la situación de alerta por peligro meteorológico de incendios en Castilla y León desde las 0.00 horas del 3 de septiembre hasta las 23.59 horas del 6 de septiembre de 2026.

¿Qué no se puede hacer? Medidas preventivas