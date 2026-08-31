Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El adiós de un puente con 75 años de historia: las obras de derribo del viaducto en Granja Florencia concluirán a inicios de octubreLa Oficina de Extranjería de Zamora, colapsada: 1.500 migrantes esperan la respuesta a su solicitud de regularizaciónLa prevención de incendios, una asignatura pendiente en 61 ayuntamientos de ZamoraSe busca a dos adolescentes en Salamanca Alerta por la desaparición de dos menores en SalamancaUn camión que circulaba por la N-631 con una rueda ardiendo, posible causa del incendio de Pozuelo de Tábara, ya controlado
instagramlinkedin

Las universidades de Castilla y León registran ya más de 16.000 nuevos matriculados

El sistema universitario crece en la comunidad desde el curso 2019-2020

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. / Carlos S. Campillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ical

Las universidades públicas de Castilla y León registran ya más de 16.000 matrículas en los primeros cursos de los diferentes grados, aunque se trata de cifras provisionales dado que se mantiene abierto el plazo de matrícula. Son los datos aportados hoy por el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien cree que el porcentaje será superior al del próximo año, aunque “habrá que esperar”.

“El sistema universitario en Castilla y León es atractivo. Cada año se incrementa el numero de matriculados, pero vamos a esperar las cifras y el incremento. Desde los cursos 19-20 al 24-25 ha habido un incremento de más de un 17%, más en másteres y doctorados. Es una tendencia muy positiva, tanto en públicas como privadas. Somos el sistema universitario que más atrae a alumnos de fuera”, indicó durante una visita institucional a León.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: 'Sales rodando
  2. El Carné 60 CyL ofrece ventajas en más de 800 establecimientos
  3. Giro radical en la investigación de un incendio forestal en Salamanca: El motorista francés detenido e ingresado en Topas queda en libertad
  4. La AEMET pone el foco en Castilla y León: tormentas con granizo grande y rachas 'muy fuertes' este sábado
  5. El incendio de la AP-6 avanza hacia Los Ángeles de San Rafael y se plantea un desalojo preventivo
  6. Muere una mujer tras recibir un disparo de su pareja mientras cazaban en Palencia
  7. Uno de los mejores pinchos de tortilla de España está en el barrio más encantador de Castilla y León
  8. El incendio de Navas de San Antonio (Segovia) sube a nivel 2 y obliga a evacuar Los Ángeles de San Rafael y Las Vegas de Matute

Castilla y León concentra más de una quinta parte de los vuelos estatales contra los incendios este verano

Castilla y León concentra más de una quinta parte de los vuelos estatales contra los incendios este verano

Castilla y León, "como un cohete": triplica el crecimiento de la zona euro con una subida del 2,9%

Castilla y León, "como un cohete": triplica el crecimiento de la zona euro con una subida del 2,9%

Las universidades de Castilla y León registran ya más de 16.000 nuevos matriculados

Las universidades de Castilla y León registran ya más de 16.000 nuevos matriculados

Alerta por la desaparición de dos menores en Salamanca

Alerta por la desaparición de dos menores en Salamanca

El viaje ideal para terminar el verano: un retiro zen en la montaña sin salir de Castilla y León

El viaje ideal para terminar el verano: un retiro zen en la montaña sin salir de Castilla y León

Castilla y León escala en los rankings de escolarización y presencia universitaria: entre los mejores datos de España

La pastelería de Castilla y León que reinventa los dulces de siempre con croissants rellenos y palmeras de sabores

El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: "Sales rodando"

El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: "Sales rodando"
Tracking Pixel Contents