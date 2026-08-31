Las universidades de Castilla y León registran ya más de 16.000 nuevos matriculados

Las universidades públicas de Castilla y León registran ya más de 16.000 matrículas en los primeros cursos de los diferentes grados, aunque se trata de cifras provisionales dado que se mantiene abierto el plazo de matrícula. Son los datos aportados hoy por el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien cree que el porcentaje será superior al del próximo año, aunque “habrá que esperar”.

“El sistema universitario en Castilla y León es atractivo. Cada año se incrementa el numero de matriculados, pero vamos a esperar las cifras y el incremento. Desde los cursos 19-20 al 24-25 ha habido un incremento de más de un 17%, más en másteres y doctorados. Es una tendencia muy positiva, tanto en públicas como privadas. Somos el sistema universitario que más atrae a alumnos de fuera”, indicó durante una visita institucional a León.