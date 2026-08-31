Castilla y León escala en los rankings de escolarización y presencia universitaria: entre los mejores datos de España

Castilla y León se mantiene entre las comunidades autónomas con mejores indicadores educativos del país. Así lo refleja la edición 2026 del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE), elaborado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, consultado por Ical.

El informe sitúa a la Comunidad entre las regiones con una mayor permanencia de los jóvenes en el sistema educativo una vez finalizada la enseñanza obligatoria y entre las que registran una mayor escolarización universitaria. A ello se suma una elevada participación en las primeras etapas educativas y un claro predominio de la enseñanza pública en prácticamente todos los niveles.

Los datos del informe muestran que Castilla y León no solo mantiene un elevado acceso a la educación obligatoria, sino que sobresale especialmente en las etapas posteriores, donde los estudiantes deciden de forma voluntaria continuar con su formación. Esa continuidad es uno de los principales rasgos diferenciales del sistema educativo de la Comunidad y la sitúa junto a Madrid y La Rioja entre los territorios con mejores registros nacionales.

Después de la ESO

El Ministerio destaca expresamente que Castilla y León es una de las tres comunidades autónomas con mayor escolarización media entre los 16 y los 24 años, junto a La Rioja y Madrid. Se trata de una franja de edad especialmente significativa, ya que corresponde al periodo en el que los alumnos deciden continuar sus estudios en Bachillerato, Formación Profesional o la Universidad.

Las cifras evidencian esa realidad. Mientras que la media española registra una tasa de escolarización del 95,6 por ciento a los 16 años, Castilla y León alcanza el 98,8 por ciento, más de tres puntos por encima.

La diferencia aumenta en los años posteriores: a los 17 años permanece escolarizado el 95,1 por ciento de los jóvenes de la Comunidad, frente al 90,7 por ciento del conjunto del país, y a los 18 años continúa estudiando el 91,3 por ciento, casi diez puntos más que la media nacional, situada en el 81,2 por ciento.

Esolarización en Castilla y León. / Fernando Sanchis

La distancia con el conjunto de España se mantiene conforme aumenta la edad. El 85 por ciento de los jóvenes castellanoleoneses de 19 años continúa dentro del sistema educativo, frente al 73,1 por ciento nacional. A los 20 años, la diferencia alcanza casi 14 puntos, con un 78 por ciento en Castilla y León frente al 64,3 por ciento de España.

Incluso a los 21 años la Comunidad mantiene una tasa del 69,9 por ciento, muy superior al 56,8 por ciento nacional. A los 24 años, casi uno de cada tres jóvenes, el 30,9 por ciento, continúa estudiando, mientras que la media española se sitúa en el 27,1 por ciento.

Estos datos reflejan que Castilla y León no solo consigue retener a un mayor número de estudiantes durante la etapa postobligatoria, sino que prolonga esa permanencia durante más años que la mayoría de las comunidades autónomas.

La Universidad, punto fuerte

El informe identifica otro de los pilares del sistema educativo de Castilla y León: la enseñanza universitaria. El análisis del Ministerio sitúa a la Comunidad entre las autonomías con mayor tasa de escolarización universitaria, junto a Madrid, País Vasco y La Rioja,

A los 18 años, el 46,6 por ciento de los jóvenes de Castilla y León ya está matriculado en estudios universitarios, frente al 34,7 por ciento del conjunto nacional. Un año después, la tasa asciende al 49,5 por ciento, 14 puntos más que la media española, situada en el 35,5 por ciento.

El máximo se alcanza a los 20 años, cuando más de la mitad de los jóvenes de Castilla y León (51,1 por ciento), cursa estudios universitarios, mientras que la media española se queda en el 37,4 por ciento. La Comunidad supera, por tanto, en casi 14 puntos el promedio nacional.

La elevada presencia de universitarios continúa en edades posteriores. El 49,2 por ciento de los jóvenes de 21 años sigue matriculado en la universidad, frente al 37,5 nacional. A los 22 años, la diferencia es de más de siete puntos, 38 por ciento frente al 30,7 por ciento; a los 23 años, Castilla y León registra un 28,8 por ciento frente al 24,7 por ciento nacional; y a los 24 años continúa estudiando en la universidad el 20,1 por ciento de los jóvenes de la Comunidad, dos puntos más que la media española, un 18,1 por ciento.

Estos datos ponen de manifiesto el peso que mantienen las universidades público y privadas de Castilla y León como polo de atracción de estudiantes y explican que la Comunidad figure año tras años entre las regiones con mayor presencia universitaria.

Desde los 3 años

El informe también refleja unos elevados niveles de escolarización durante la infancia. Castilla y León presenta porcentajes superiores a la media nacional en buena parte del primer ciclo de Educación Infantil y alcanza prácticamente la plena escolarización desde los tres años.

En concreto, el 59 por ciento de los niños de un año está escolarizado, frente al 52,2 por ciento de la media española, mientras que a los dos años el porcentaje alcanza el 76,3 por ciento, tres puntos por encima del conjunto del país (73,3 por ciento).

A partir de los tres años la escolarización es prácticamente universal. La Comunidad registra tasas del 96,8 por ciento a los tres años, 98,4 por ciento a los cuatro y 99,6 por ciento a los cinco, muy próximas al cien por cien y ligeramente superiores a la media nacional en varias de esas edades.

Bachillerato y FP

La continuidad educativa también queda reflejada en las enseñanzas postobligatorias. El 75,1 por ciento de los jóvenes de 16 años cursa Bachillerato, Formación Profesional u otras enseñanzas de segunda etapa de secundaria, frente al 72,9 por ciento nacional.

La diferencia vuelve a ampliarse a los 17 años, cuando la tasa alcanza el 87,4 por ciento en Castilla y León, casi cuatro puntos por encima de la media española, en un 83,5 por ciento. A los 18 años permanece en estas enseñanzas el 31,9 por ciento de los jóvenes de la Comunidad, frente al 29,7 por ciento del conjunto del país.

El informe también analiza la distribución del alumnado según la titularidad de los centros educativos. Castilla y León mantiene un claro predominio de la enseñanza pública en prácticamente todas las etapas.

En Educación Primaria, el 65,8 por ciento del alumnado estudia en centros públicos, el 33,7 por ciento en centros concertados y el 0,4 por ciento en privados no concertados. En la ESO, el red pública concentra el 64,2 por ciento de los estudiantes, mientras que la concertada alcanza el 34,9 por ciento.

La diferencia aumenta en la educación secundaria postobligatoria, donde el peso de la enseñanza pública asciende al 72,4 por ciento, frente al 14,7 por ciento de la concertada y un 12,9 por ciento de la privada no concertada. En la universidad, los centros públicos reúnen al 76,9 por ciento del alumnado, uno de los porcentajes más elevados del país, mientras que el 23,1 por ciento restante cursa estudios en universidades privadas.