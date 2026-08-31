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Castilla y León concentra más de una quinta parte de los vuelos estatales contra los incendios este verano

Los aviones del Ministerio para la Transición ecológica acumulan más de 10.000 horas de vuelto esta campaña, de ellas el 22% en Castilla y León

La ministra Aagesen, tras 265.000 hectáreas quemadas en 2026: “La temporada de incendios no ha terminado”

Un avión anfibio.

Un avión anfibio. / Cedida

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Los medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico sumaron 9.532 horas de vuelo desde el pasado 1 de junio -cuando comenzó la campaña estatal contra los incendios forestales- hasta el 28 de agosto, realizadas sobre todo en Aragón (23,8 por ciento del total), Castilla y León (22,5 por ciento) y Castilla-La Mancha (9,5 por ciento).

Los últimos datos recopilados por Transición Ecológica indican que 264.656 hectáreas forestales han quedado calcinadas desde el pasado 1 de enero, esto es, 81.787 menos que en el mismo periodo de 2025 (346.443 hectáreas) o un descenso de un 23,6 por ciento. Además, se han registrado 44 grandes incendios forestales en lo que va de año, es decir, cuando superan las 500 hectáreas afectadas, según fuentes del Ministerio que recogió Servimedia.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, insistió hoy en que “la temporada de incendios no ha terminado” después de que cerca de 265.000 hectáreas forestales hayan quedado calcinadas en lo que va de año.

Aagesen hizo esa consideración en declaraciones facilitadas por su departamento tras una reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, celebrada este viernes en la sede de Ministerio, en Madrid, para analizar la evolución de los incendios forestales, al igual que las mantenidas los pasados 14 y 20 de agosto. A la reunión también asistieron el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los equipos técnicos de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por otro lado, durante la reunión se abordó que la Aemet prevé que las temperaturas suban en toda España a lo largo de la semana, especialmente a partir del miércoles, con riesgo de superar los 40 grados el jueves y el viernes en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

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La temporada de incendios no ha terminado y el aumento de las temperaturas previsto para esta semana, con máximas que podrían superar los 40 grados, exige mantener el máximo nivel de prevención. Por ello, quiero trasladar la necesidad de no bajar la guardia y de seguir actuando con la máxima precaución”, apuntó Aagesen.

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