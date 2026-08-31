Castilla y León, "como un cohete": triplica el crecimiento de la zona euro con una subida del 2,9%

Castilla y León creció un 2,9 por ciento en el segundo trimestre de 2026. Una subida interanual de su economía que mantiene el ritmo del trimestre anterior y que se sitúa dos décimas por encima de la de España, más de punto y medio de la del conjunto de la Unión Europea (1,2 por ciento) y casi tres veces más que la zona euro, que creció en el segundo trimestre un uno por ciento.

“Estamos creciendo el triple de lo que crece la zona euro”, apuntó, en declaraciones recogidas por Ical, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la presentación de los datos de la contabilidad regional de Castilla y León en el segundo trimestre.

Un aumento que estuvo motivado por el aumento interanual en el sector servicios, del 4,4 por ciento; de la industria manufacturera, que aumentó su volumen en un cuatro por ciento, y de la demanda interna, que creció un 3,5 por ciento, especialmente gracias a la formación bruta de capital con una inversión en bienes de equipo que aumentó un 11,6 por ciento.

La subida pudo ser aún mayor, entre cuatro y cinco décimas, según explicó Carriedo, si la agricultura hubiera mantenido su comportamiento del 2025. Sin embargo, la baja cosecha, unida al impacto de la inflación en los inputs, que no se vio acompañado por un incremento similar en el precio de la producción, motivó una caída del sector primario del 8,2 por ciento interanual.

Dado que la agricultura representa en torno al seis por ciento del PIB autonómico, Carriedo afirmó que si la cosecha se hubiera mantenido en los entornos de producción y valor económico de 2025, cuando fue “excepcionalmente alta, mucho mayor que la media de los últimos ejercicios”, Castilla y León hubiera crecido en el segundo trimestre de 2026 “al mismo nivel que en 2025”, un 3,3 por ciento.

No obstante, Carriedo recordó que la caída del sector primario en el segundo trimestre no solo estuvo motivada por la baja cosecha, sino también por su valor reducido en el mercado, ya que los precios de venta “no han evolucionado al mismo ritmo que el crecimiento de los inputs”, donde la inflación ha motivado una importante subida tanto de los fitosanitarios como de los carburantes.

El crecimiento de estos últimos por la crisis generada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán también ha repercutido en el resto de sectores, tal y como confirmó Carriedo, dado que la inflación “está disminuyendo los márgenes de los sectores productivos y ha deteriorado la capacidad de consumo de las familias”. Esta última está creciendo al 2,1 por ciento, “algo por debajo del crecimiento medio”, por lo que el consejero de Economía y Hacienda afirmó que “de no ser por el impacto de la inflación, los márgenes hubieran sido mayores en los sectores primario e industrial, y la demanda interna de los hogares hubiera tenido un mejor comportamiento”.

Y es que esta demanda interna, no obstante, ha sido positiva en términos relativos con respecto al segundo trimestre de 2025, ya que en 2026 ha crecido un 3,5 por ciento, motivada principalmente por la “evolución favorable del sector industrial, que demanda bienes de equipo”, con un crecimiento en la formación bruta de capital fijo o inversión en estos productos del 11,6 por ciento.

Por el contrario, el saldo exterior total presenta una evolución negativa del 0,6 por ciento, dado que aunque las exportaciones de bienes y servicios siguen creciendo a un ritmo del 4,5 por ciento superior al mismo periodo de 2025, también aumentaron las importaciones y en un rango mayor, del 4,9 por ciento, debido a ese “peso muy favorable de la demanda interna” que explicó Carriedo, y que “no solo tira de la producción interna propia sino también de las importaciones”.

Reconsideración de la previsión para 2026 y 2027

El balance global de los datos de la contabilidad regional de Castilla y León durante el segundo trimestre de 2026 “viene a consolidar la fase expansiva de la economía de los últimos años, aunque en menor medida que en 2025”, resumió Carriedo, que volvió a situar en la contribución negativa de la agricultura y del sector exterior los motivos por los que la Comunidad no mantuvo el crecimiento del 3,3 por ciento del pasado año.

En todo caso, la subida del 2,9 por ciento durante el primer semestre entero de 2026 anticipa, según Carriedo, “un crecimiento mayor” del que había previsto la Junta, que lo cifró en su momento en un 2,2 por ciento.

“Un semestre entero creciendo al 2,9 en vez de al 2,2 hace prever que, a final de año, tendremos mayor crecimiento que el previsto aunque se deteriorara algo en el segundo semestre por el mantenimiento alto de la inflación”, concedió el consejero de Economía y Hacienda, que además anticipó un “nuevo escenario” a tenor de los nuevos datos para 2027, ya que el crecimiento superior de esta anualidad “seguro que va a tener efecto en la consideración de crecimiento para 2027”.