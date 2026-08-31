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Alerta por la desaparición de dos menores en Salamanca

Se desconoce por el momento si las desapariciones de las dos menores de edad están relacionadas entre sí

Kiara Rafaella y María Esperanza, desaparecidas en Salamanca

Kiara Rafaella y María Esperanza, desaparecidas en Salamanca / Cndes

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O. C.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas, Cndes, ha difundido la alerta al pasar 15 días desde la desaparición de Kiara Rafaella S.P. y María Esperanza P.V., ambas menores de edad.

Las menores fueron vistas por última vez en Salamanca, el día 17 de agosto de 2026.

Kiara Rafaella, nacida en 3013, es la menor de las dos. Tiene 13 años, mide un metro y 45 centímetros y pesa 53 kilos. Tal y como informa el Cndes, ahora podría llevar un vestido estampado. Tiene el cabello negro.

Imagen de Kiara Rafaella, menor desaparecida en Salamanca

Imagen de Kiara Rafaella, menor desaparecida en Salamanca / Cndes

En cuanto a María Esperanza, nació en 2009 y tiene 16 años. Mide un metro y 55 centímetros y pesa 94 kilos, y se cree que podría llevar ropa deportiva. Tiene el cabello castaño.

María Esperanza, menor desaparecida en Salamanca

María Esperanza, menor desaparecida en Salamanca / Cndes

E l Cndes pide la colaboración ciudadana para poder encontrar a las dos jóvenes y anima a quien pueda conocer información sobre las menores o el sucesoa contactar con su plaaforma, con la Policía Nacional o con la Fundación ANAR. Esta organzación pone a disposición tanto de la familia como de aquellos que puedan saber algún detalle sobre el suceso el teléfono 116000, en el que podrán tener contacto directo con la Policía, la Guardia Civil y la red europea de desaparecidos.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, se desconoce si ambas desapariciones están relacionadas.

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