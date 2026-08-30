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Gastronomía

La pastelería de Castilla y León que reinventa los dulces de siempre con croissants rellenos y palmeras de sabores

Se alejan de la versión más clásica con combinaciones inspiradas en sabores populares como Raffaello o la galleta Lotus

La pastelería de Castilla y León que reinventa los dulces de siempre con croissants rellenos y palmeras de sabores.

La pastelería de Castilla y León que reinventa los dulces de siempre con croissants rellenos y palmeras de sabores. / Pastelería Sabando

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Marina García

Zamora

Entre las propuestas gastronómicas que pueden encontrarse en Miranda de Ebro hay también espacio para una pastelería de corte tradicional que ha sabido incorporar elaboraciones más actuales a su mostrador. Es el caso de Pastelería Sabando, situada en el número 13 de la calle San Agustín, donde los dulces de siempre conviven con croissants rellenos y palmeras de sabores menos habituales.

El establecimiento mantiene una amplia variedad de repostería tradicional, elaborada siguiendo ese estilo clásico de las pastelerías de toda la vida. Sin embargo, una de las partes que más llama la atención de su oferta es su línea de croissants rellenos, piezas generosas en las que el hojaldre comparte protagonismo con distintas cremas y coberturas.

A ellos se suman sus palmeras, de tamaño considerable y textura especialmente crujiente, que se alejan de la versión más clásica con combinaciones inspiradas en sabores populares como Raffaello o la galleta Lotus. El chocolate y los rellenos abundantes completan unas elaboraciones que buscan un punto más contemporáneo sin abandonar la base de la pastelería tradicional.

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Esta mezcla entre recetas reconocibles y formatos más actuales convierte a Sabando en una parada curiosa para quienes recorran Miranda de Ebro y quieran acercarse también a su lado más dulce. Una muestra de cómo las pastelerías tradicionales pueden renovar sus vitrinas sin perder del todo el sabor y las elaboraciones que las han caracterizado durante años.

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