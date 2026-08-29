El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: "Sales rodando"

En Castilla y León se come muy bien y cada vez más gente lo sabe. Quizás antes estos pequeños templos gastronómicos eran conocidos por los habitantes de la zona cercana o por camioneros, es decir, por trabajadores que pasan muchas horas en ruta y conocen bien el territorio, pero con la llegada de las redes sociales y el bum de creadores de contenido, estos pequeños mesones se están volviendo virales.

Es el caso de un restaurante de carretera de León. Está ubicado en la carretera Asturias 7 de Villamanín y es el típico bar de carretera de toda la vida, pero al que ahora acuden en masa numerosos comensales por su buena calidad precio. Y es que la cantidad de comida por cada plato es ingente. Para entendernos, una tapa es una ración. Una ración es un plato único. Y un primer o segundo plato es casi un menú. En serio, tienes que ir con hambre, con ayuda para terminar los platos e incluso así, con tuppers para guardar toda la comida que sobrará.

Como resume Víctor Prous (@victorprous), "de aquí sales rodando". Este conocido creador de contenido gastronómico cuenta con más de medio millón de seguidores en TikTok y recientemente ha visitado este popular restaurante. Como explica, el sello del local son las "raciones grandes pensadas para compartir" o para quienes buscan buena cantidad por precio. El ambiente es de bar de carretera o familiar y es el típico de establecimiento situado junto a rutas interproviciales. Al ser un establecimiento de carretera, suele recibir clientela de paso en horas de comida y tarde por lo que conviene planificar la parada si vas de viaje y también es recomendable reservar para asegurar tu sitio, pues su popularidad se ha disparado.

El restaurante se llama Casa Ezequiel y está situado en Villamanín, "un pueblín de León conocido por sus embutidos", explica. En un vídeo colgado en sus redes sociales se ve cómo antes de pedir ya le sirven una "tapa" por cortesía: una generosa ración de cecina de vaca con aceite de oliva y parmesano.

En su visita degusta un rico pulpo con patatas, unos exquisitos pimientos rellenos de morcilla con una crema de pimientos de textura "sedosa" y un cocido completo inmenso: "¿Y esto es para uno?", pregunta. "¡Si es para una familia de 5 personas!", exclama. Además, le sirven un cremoso arroz con leche que más que leche parece nata y una enorme cesta de pan. ¿El precio?

Pulpo a la gallega (25 euros)

Pimientos rellenos (18 euros)

Cocido completo (25 euros)

Estos tres platos más un Aquarius y pan: 72 euros de precio. ¿Qué te parece?