La ruta turística ideal para este fin de semana: cerca y a salvo de condiciones climatológicas adversas

Este es el fn de semana ideal para termianr de desconectar y vivir una escapada que cierre el verano con toda la fuerza necesaria para enfrentarse a la rutina en condicions. Sin embargo, las lluvias y el frío pronosticados para gran parte del país pueden echar para atrás a más de uno. Por eso, una ruta en coche, al más puro estilo americano, puede ser la mejor opción para disfrutar de dos días de paisajes imponentes y visitas a conjuntos históricos sin renunciar a la comodidad y resguardándose del frío y la lluvia.

La sugerencia es comenzar el viaje en capital de provincia, y ninguna mejor que la histórica Segovia. No hay mejor forma de comenzar un viaje por la España de interior que partir del Acueducto de Segovia, una obra maestra de la ingeniería romana que aún hoy se conserva en perfecto estado. Pasea por el casco antiguo hacia la Catedral y continúa hasta el Alcázar, cuya silueta sobre la roca parece sacada de un cuento.

Para comer, nada mejor que probar el cochinillo asado de alguno de los mesones cercanos al acueducto.

Por la tarde, lo ideal es coger el coche y conducir hasta llegar a la villa empedrada de Pedraza, rodeada por murallas y con una Plaza Mayor en la que solo se respira tranquilidad. Tras explorar sus callejuelas, pon rumbo a Sepúlveda, otro bello enclave sobre el río. Allí podrás pasar la noche, disfrutar de la tranquilidad de sus posadas rurales y saborear en la cena el tradicional cordero lechal en horno de leña.

Si despiertas temprano podrás visitar el Parque Natural Hoces del Río Duratón. Acércate hasta la Ermita de San Frutos para contemplar los meandros del río y el sobrevuelo de la colonia de buitres leonados que habita en los cortados rocosos.

Para cerrar la escapada

Coge la carretera en dirección a la Ribera del Duero hasta llegar a Peñafiel. Lo primero que llamará tu atención es el impresionante castillo con forma de navío, coronando el cerro.

En su interior tendrás un momento para el disfrute con la visita al Museo Provincial del Vino.

Termina la escapada reservando una visita con cata en alguna de las famosas bodegas subterráneas o de vanguardia de la comarca antes de emprender el viaje de regreso.