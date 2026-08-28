El PSOE tiende la mano a PP y Vox para un gran pacto autonómico por el campo: “Se van a tener que retratar”

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León tendió hoy la mano al Partido Popular y a Vox para configurar, entre las tres formaciones, un gran pacto autonómico por el campo que incluya también al resto de fuerzas con representación parlamentaria en la Comunidad y a las organizaciones profesionales agrarias.

“El PP se va a tener que retratar”, afirmó, al respecto, el coordinador de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista, el palentino Miguel Ángel Blanco, al informar que la mano tendida del PSOE se ejercita a través de una Proposición No de Ley, registrada hoy en las Cortes, que los populares y Vox tendrán que votar en pleno para “decidir si apoyan al campo con medidas y ayudas urgentes que palíen la situación, y con un gran pacto de Comunidad, o si deciden seguir mirando para otro lado”.

Blanco criticó así la tardanza de ambas formaciones en conformar, desde la Junta, un paquete de medidas y ayudas para el sector primario como el que puso en marcha el Gobierno ante la crisis del cereal, y lamentó que el PP se acuerde del campo “cada cuatro años para ir a los pueblos y explotaciones a pedir el voto”.

“El campo no es solo elecciones, es todos los días del año”, planteó el procurador socialista, al pedir “menos declaraciones huecas y más acciones” a la Junta para un sector cuyo problema “no es solo económico, sino de toda Castilla y León” por configurarse como uno de los vértices “que vertebra y estructura nuestra Comunidad, y garantiza que siga habiendo habitantes y actividad económica en el medio rural”.

Por ello, para Miguel Ángel Blanco la crisis del sector cerealista por la baja producción de la cosecha del último año, unida a los bajos precios que perciben los agricultores y los altos costes para producir, “no es algo menor, sino un problema que supera las cuestiones puntuales y se puede extrapolar al resto de la Comunidad”.

Para frenarlo, el PSOE ha registrado esta mañana en las Cortes una Proposición No de Ley que incluye dos grandes paquetes de medidas: unas “urgentes y muy necesarias” para complementar las articuladas por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis del sector cerealista, y otras “estructurales” y que se configuran dentro de “un gran pacto para saber hacia donde va el sector primario de nuestra Comunidad”, tras “tantos años de gobierno del PP” que demuestran, a juicio de Blanco, que los populares “no tienen un modelo claro de agricultura y ganadería para las nueve provincias”.

En ese sentido, el gran pacto propuesto por el PSOE, al que quieren sumar, además de a Vox y PP, a “todas las fuerzas políticas y las organizaciones profesionales agrarias” de la Comunidad, pretende “garantizar la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad del campo”, así como su continuidad a través de un relevo generacional que, hoy en día, “no se está dando” y está obligando a “cerrar explotaciones ganaderas y agrícolas” en toda Castilla y León.

150 millones en cuatro fondos

Así, por un lado, la PNL incluye la propuesta de creación de un fondo de 150 millones de euros para complementar las ayudas del Gobierno que se divide, a su vez, en cuatro. El primero de ellos estaría dotado con 60 millones de euros para apoyar la compra de fertilizantes tras la sostenida subida de precios de estos insumos durante los últimos años.

El segundo montante ascendería a 30 millones de euros para financiar la subvención de la compra de carburante con 10 céntimos por litro, lo que rebajaría el total de su coste a 30 céntimos al unirse a los 20 céntimos de rebaja comprometida ya por el Gobierno de España.

En tercer lugar, el PSOE propone generar un fondo extraordinario de 20 millones de euros que beneficie al sector ganadero, pero principalmente al cerealista, para que pueda realizar las labores del campo “con garantías durante los próximos meses”.

De esta forma, estos tres fondos sumarían 110 millones de euros a los que habría que unir otros 40 de un fondo “flexible, adaptado y negociado de forma continua con las organizaciones profesionales agrarias” que supusiera un remanente para “garantizar la continuidad” de las ayudas al campo, dado que “los problemas van a seguir surgiendo”.

Ante Europa y el Gobierno de España

Problemas que, para Miguel Ángel Blanco, la Junta de Castilla y León no está afrontando. “No puede ser que ayer, después del Consejo de Gobierno, se dé largas diciendo que hay mucho apoyo porque parte de la ayuda del Gobierno la pone la Comunidad, trampeando los datos”, aseveró el procurador socialista.

Y es que, a su juicio, la merma en la recaudación de la Junta por la ayuda del Gobierno, a la que aludió ayer el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, “no es una ayuda, sino una merca por el impuesto de hidrocarburos”, según Blanco, y los préstamos que aseguró el también consejero de Economía y Hacienda que ofrece el Gobierno autonómico a los agricultores y ganaderos, tampoco sirven. “El campo no está para préstamos ni medidas paliativas, sino que necesita un modelo que estructure de verdad al sector”, concluyó.

Pese a estas críticas, Blanco se mostró optimista con la posibilidad de sacar adelante la PNL, ya que se trata de una política “proactiva y constructiva que mejora las condiciones de agricultores y ganaderos”, y referenció que “el que tendrá que responder ante el campo y el medio rural será el que no apoye estas medidas”.

Además, el procurador socialista se comprometió a que todo el Grupo Parlamentario de su formación en Castilla y León irá “a Europa y a la puerta de la Presidencia del Gobierno a reclamar, en todos los ámbitos, que se mejoren las condiciones” del sector primario en Castilla y León porque “creemos de verdad que el campo es fundamental para vertebrar este territorio”.