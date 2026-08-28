IU sentencia que “Mañueco está eligiendo a Vox frente a sus obligaciones como presidente de Castilla y León"

Izquierda Unida denunció hoy la actitud “profundamente irresponsable” del Partido Popular ante la situación que atraviesa Ceuta y, especialmente, la decisión del Gobierno de Castilla y León de no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y de alinearse con las posiciones de Vox, no acogiendo menores migrantes.

La formación indicó en un comunicado, que mientras la mayoría de las comunidades autónomas han respaldado la transferencia extraordinaria de 25 millones de euros destinada a atender las necesidades de la infancia migrante en Ceuta, Castilla y León, Aragón y Extremadura han decidido ausentarse de la reunión. Las tres comunidades cuentan con consejerías de Infancia gestionadas por Vox.

“Mañueco está eligiendo a Vox frente a sus obligaciones como presidente de Castilla y León. No estamos hablando de una cuestión partidista, sino de menores de edad que necesitan protección, atención y garantías”, destacó Juan Gascón.

IU mostró su rechazo a las manifestaciones del vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, cuando afirmó que es “absolutamente imposible” que Castilla y León acoja a los menores migrantes procedentes de Ceuta. Desde IU consideran que estas declaraciones evidencian que “el PP está permitiendo que Vox marque la política de infancia de Castilla y León”.

Izquierda Unida reclamó así a Alfonso Fernández Mañueco que “rompa con la subordinación a Vox” y asuma las responsabilidades de Castilla y León como comunidad autónoma. IU defendió que Castilla y León debe ser una tierra de acogida y solidaridad, con pueblos, ciudades y servicios públicos capaces de recibir y acompañar a quienes lo necesitan. Ante la situación de Ceuta, reclamó “cooperación entre administraciones, recursos suficientes y el cumplimiento de las obligaciones legales de protección de la infancia”.

Izquierda Unida considera “especialmente significativo” que esta estrategia “termine perjudicando incluso a un del propio Partido Popular”. La transferencia de 25 millones de euros aprobada está destinada precisamente a contribuir a la atención de la infancia migrante en Ceuta y a aliviar la presión que soporta la ciudad autónoma.

“Mañueco, Azcón y Guardiola han elegido a Vox y han dejado solo a Juan Vivas, presidente del PP de Ceuta, en una situación que requiere cooperación entre administraciones y no enfrentamiento partidista”, señala IU, en línea con la denuncia realizada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Para la organización, resulta “difícilmente explicable” que dirigentes del Partido Popular estén dispuestos a bloquear o rechazar recursos destinados a una ciudad gobernada por su propio partido simplemente porque Vox ha decidido convertir la atención a los menores migrantes en uno de sus principales elementos de confrontación política.

Izquierda Unida recuerda que los menores migrantes no acompañados son, ante todo, niños y niñas bajo protección de las administraciones públicas, con derecho a alojamiento, alimentación, atención sanitaria, educación y protección. IU rechaza así que Vox “plantee su retorno a Marruecos como solución general, sin valorar cada caso ni garantizar los derechos y la reunificación familiar”.