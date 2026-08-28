Hasta 900 euros para el carnet de conducir en Castilla y León: así son las nuevas ayudas para jóvenes.

Los jóvenes de entre 18 y 30 años que residan o estén empadronados en Castilla y León podrán recibir ayudas de hasta 900 euros para sacarse el carnet de conducir de la clase B. La iniciativa busca reducir el esfuerzo económico que supone obtener el permiso de circulación y, al mismo tiempo, favorecer la empleabilidad gracias a la mejora en movilidad.

La cuantía de la ayuda varía en función de la renta

900 euros para rentas inferiores a 1,5 veces el IPREM.

750 euros para rentas iguales o superiores a 1,5 e inferiores a 2,5 veces el IPREM.

600 euros para rentas iguales o superiores a 2,5 e inferiores a 3,5 veces el IPREM.

450 euros para rentas iguales o superiores a 3,5 veces el IPREM.

En ningún caso la subvención, por sí sola o sumada a otras ayudas destinadas a la misma finalidad, podrá superar el coste total de la actuación subvencionada.

Que entra y que no en la subvención

Entre los gastos que podrán ser objeto de subvención se encuentran la matrícula de la autoescuela, las clases teóricas y prácticas, y las tasas de tráfico para la tramitación del permiso, incluidos los derechos de examen y la renovación de tasas, en los términos que establezca la convocatoria. No serán subvencionables los gastos correspondientes a pruebas médicas y psicotécnicas ni otros gastos de gestión y tramitación relacionados con la presentación de la solicitud de la ayuda. Eso sí, es una medida que es compatible con otro tipo de ayudas.

Prioridad para las rentas más bajas

Las subvenciones se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. El criterio para determinar el orden de las solicitudes será el nivel de renta, de manera que tendrán prioridad las personas solicitantes que formen parte de aquellas unidades de convivencia con menores ingresos.

Las bases incorporan, además, criterios específicos para las familias numerosas. A las unidades de convivencia de solicitantes pertenecientes a familias numerosas de carácter general se les aplicará un coeficiente reductor del 20 por ciento sobre su nivel de renta, que será del 30 por ciento en el caso de las familias numerosas de categoría especial. Para obtener los 900 euros, las rentas deberán ser inferiores a 1,5 veces el IPREM; 750 euros para rentas iguales o superiores a 1,5 e inferiores a 2,5 veces el IPREM; 600 euros para rentas iguales o superiores a 2,5 e inferiores a 3,5 veces el IPREM y 450 euros para rentas iguales o superiores a 3,5 veces el IPREM. En ningún caso la subvención, por sí sola o sumada a otras ayudas destinadas a la misma finalidad, podrá superar el coste total de la actuación subvencionada.