La Junta anuncia que Agricultura estará entre las consejerías con mayor aumento de presupuesto tras las protestas del campo

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, avanzó hoy, tras el Consejo de Gobierno en declaraciones, que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Política Ambiental se ubicará entre las carteras con mayor crecimiento presupuestario, una vez se acaben de cuadrar las cuentas autonómicas. En este sentido, eso sí, condicionó el volumen definitivo de recursos asignados al cierre final del presupuesto.

La Junta reacciona así a las protestas de las organizaciones profesionales agrarias que este jueves se manifestaron solicitando un plan de 150 millones de euros en ayudas directas al sector primario. “Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante con el sector agrícola y ganadero y ese compromiso se reflejará en un incremento de recursos de la Consejería, que estará entre las que más crezca el próximo año y, por tanto, podrá abordar el apoyo, en colaboración con las opas, en los ámbitos que resulten más prioritarios en función de las circunstancias”, explicó.

Por otro lado, Fernández Carriedo destacó que, en estos momentos, la Junta está poniendo “recursos muy relevantes” en relación con la enfermedad de Newcastle, que cifró en torno a los “ocho o nueve” millones de euros. “Esta es una cuestión que, lógicamente, supone un coste importante que nosotros queremos que no descargue sobre el sector ganadero, en este caso, ya que se trata de una enfermedad sobrevenida y que podría poner en riesgo su viabilidad”, matizó en este caso.

Además, aludió a la rebaja en el precio del impuesto de hidrocarburos; tanto en el tramo general, donde el 58 por ciento de la rebaja corresponde a las comunidades autónomas y el 42 por ciento restante al Gobierno; como en el tramo especial, aplicado al 100 por 100 por la Junta. “Por tanto, de toda esa rebaja del impuesto de hidrocarburos, el 66 por ciento está correspondiendo a las comunidades autónomas”, concluyó.