Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuenta atrás para Fromago. El montaje de los puestos comenzará la próxima semanaUna nueva charca naturalizada se suma al paisaje de ValorioAlimento, comederos y bebederos para la fauna "desvalida" tras el incendio de FermoselleLos pueblos del municipio de Galende, sin agua apta para el consumoSayaguesas de piedra, el tributo de Jesús Villar a las mujeres
instagramlinkedin

Economía

La Junta anuncia que Agricultura estará entre las consejerías con mayor aumento de presupuesto tras las protestas del campo

Ante la protesta de las organizaciones profesionales agrarias, el portavoz de la Junta destaca las ayudas por la enfermedad de Newcastle y la rebaja en el impuesto de los hidrocarburos

Carriedo avanza que Agricultura y Ganadería se ubicará entre las consejerías con mayor crecimiento presupuestario.

Carriedo avanza que Agricultura y Ganadería se ubicará entre las consejerías con mayor crecimiento presupuestario. / Paula Zje

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ical

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, avanzó hoy, tras el Consejo de Gobierno en declaraciones, que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Política Ambiental se ubicará entre las carteras con mayor crecimiento presupuestario, una vez se acaben de cuadrar las cuentas autonómicas. En este sentido, eso sí, condicionó el volumen definitivo de recursos asignados al cierre final del presupuesto.

La Junta reacciona así a las protestas de las organizaciones profesionales agrarias que este jueves se manifestaron solicitando un plan de 150 millones de euros en ayudas directas al sector primario. “Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante con el sector agrícola y ganadero y ese compromiso se reflejará en un incremento de recursos de la Consejería, que estará entre las que más crezca el próximo año y, por tanto, podrá abordar el apoyo, en colaboración con las opas, en los ámbitos que resulten más prioritarios en función de las circunstancias”, explicó.

Por otro lado, Fernández Carriedo destacó que, en estos momentos, la Junta está poniendo “recursos muy relevantes” en relación con la enfermedad de Newcastle, que cifró en torno a los “ocho o nueve” millones de euros. “Esta es una cuestión que, lógicamente, supone un coste importante que nosotros queremos que no descargue sobre el sector ganadero, en este caso, ya que se trata de una enfermedad sobrevenida y que podría poner en riesgo su viabilidad”, matizó en este caso.

Noticias relacionadas y más

Además, aludió a la rebaja en el precio del impuesto de hidrocarburos; tanto en el tramo general, donde el 58 por ciento de la rebaja corresponde a las comunidades autónomas y el 42 por ciento restante al Gobierno; como en el tramo especial, aplicado al 100 por 100 por la Junta. “Por tanto, de toda esa rebaja del impuesto de hidrocarburos, el 66 por ciento está correspondiendo a las comunidades autónomas”, concluyó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Carné 60 CyL ofrece ventajas en más de 800 establecimientos
  2. Giro radical en la investigación de un incendio forestal en Salamanca: El motorista francés detenido e ingresado en Topas queda en libertad
  3. La AEMET pone el foco en Castilla y León: tormentas con granizo grande y rachas 'muy fuertes' este sábado
  4. El incendio de la AP-6 avanza hacia Los Ángeles de San Rafael y se plantea un desalojo preventivo
  5. Auxiliada una bebé de 10 meses tras ser atacada por el perro de la familia
  6. Muere una mujer tras recibir un disparo de su pareja mientras cazaban en Palencia
  7. Uno de los mejores pinchos de tortilla de España está en el barrio más encantador de Castilla y León
  8. Alerta por contaminación en Castilla y León: varias provincias cubiertas de humo de los incenidos

La Junta anuncia que Agricultura estará entre las consejerías con mayor aumento de presupuesto tras las protestas del campo

La Junta anuncia que Agricultura estará entre las consejerías con mayor aumento de presupuesto tras las protestas del campo

Más de 2.000 agricultores reclaman a la Junta 150 millones de euros para salvar la próxima sementera

Castilla y León pedirá pruebas de edad para menores migrantes si el Gobierno no acredita su documentación

El museo de Castilla y León que no te puedes perder si te gustan los coches

El museo de Castilla y León que no te puedes perder si te gustan los coches

Cobadu expande su negocio hacia la provincia de Salamanca

Cobadu expande su negocio hacia la provincia de Salamanca

Hereu augura un futuro de “mayor crecimiento” del turismo veraniego en Castilla y León

Hereu augura un futuro de “mayor crecimiento” del turismo veraniego en Castilla y León

El PSOE propone ampliar la matrícula universitaria gratuita a todos los cursos en Castilla y León

El ministro de Turismo apela a la “responsabilidad” de Castilla y León en el reparto de menores migrantes: “Sencillamente, se trata de cumplir las leyes”

El ministro de Turismo apela a la “responsabilidad” de Castilla y León en el reparto de menores migrantes: “Sencillamente, se trata de cumplir las leyes”
Tracking Pixel Contents