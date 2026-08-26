El PSOE propone ampliar la matrícula universitaria gratuita a todos los cursos en Castilla y León

El Grupo Parlamentario Socialista presentará una iniciativa parlamentaria, en esta duodécima legislatura, para extender la gratuidad de la matrícula universitaria a todos los cursos de forma progresiva y no solo a la del primer curso, como anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Así lo trasladó el portavoz adjunto en las Cortes, Iñaki Gómez, que compareció junto al secretario de Educación del PSOECyL y portavoz socialista en la Comisión de Educación, Javier García, para incluso referirse como beneficiarios los que cursen aquellos títulos de grado que no se ciñen únicamente a cuatro años, sino también a cinco o seis, como es el caso de Medicina.

Además, criticó la fórmula que utilizará la Junta, mediante una convocatoria en concurrencia competitiva, “que aún no se conoce”, y demandó que se plantee como ya ocurre “para las familias numerosas o los becarios” y los alumnos sean exentos de abonar esa matrícula desde el inicio, y que más tarde la Consejería de Educación “haga cuentas con las universidades para garantizar todo el itinerario completo”. “Queremos que sea un incentivo para las familias desde el momento en que su hijo diga que quiera estudiar en Castilla y León”, sostuvo Gómez, en declaraciones recogidas.

Además, defendió que esa gratuidad progresiva se aplique en cada curso en función del rendimiento académico del estudiante y de la dificultad de cada grado. “Nosotros creemos en esto y queremos fomentar el derecho a quedarse, no queremos ser exportadores de talento. Y que los alumnos que estén pensando en ir fuera a estudiar, se queden”, apuntó el procurador, en una medida que, dijo, este año ya plantea el Gobierno del Principado de Asturias para todo el itinerario.

Iñaki Gómez recordó que esta medida fue presentada en 2025 por el Grupo Socialista mediante una PNL, pero fue rechazada por PP y Vox, que “argumentaban, según figura en el diario de sesiones, que era música celestial, populista y electoralista”, pero “meses después la planteó Mañueco como una de las medidas estrellas para las elecciones autonómicas de este año”.

“Pero el calendario pasa rápido y ahora la Junta no sabe cómo implantar la gratuidad de esta primera matrícula y lo hacen como una subvención. Esto no es una matrícula gratuita, sino subvención en concurrencia competitiva, y no da certeza a las familias, sino que prima la incertidumbre”, alertó el portavoz adjunto, quien preguntó a la consejera de Educación, María Pardo, “cuándo y cómo se va a cobrar esa ayuda”.

“Vigilantes”

Igualmente, sostuvo que en los meses previos a la convocatoria electoral, Mañueco visitó algunos de los campus universitario de la Comunidad, “en los que anunció grandes inversiones”, como ocurrió, dijo Gómez, en su provincia, Zamora, “donde planteó nuevas instalaciones e infografías muy bonitas”. “Intentaremos plasmarlas a la realidad y seremos vigilantes para que se cumplan de verdad”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Educación del PSOECyL y portavoz socialista en la Comisión de Educación de las Cortes, Javier García, profundizó sobre la educación no universitaria que, a su juicio, “tiene muchas tareas por hacer”, tal y como reconoció la propia consejera, dijo, durante su comparecencia de presentación del programa de legislatura, “aunque sin pretenderlo, donde habló de lo mucho que hay por hacer”, algo que el dirigente socialista achacó a la “herencia recibida” de su antecesora, Rocío Lucas.

Javier García agradeció el tono de Pardo, “acertado y amable”, y que ha iniciado el curso con un preacuerdo con tres de los cinco sindicatos de la Mesa de Educación para el “reconocimiento de la función tutorial, aunque simplemente a nivel económico”, lo cual el socialista tachó de “insuficiente”. “Nosotros consideramos que la tutoría no es solo un reconocimiento económico y la disminución de horas para mayores de 55 años, sino sobre todo de tiempo. Los tutores se enfrentan cada vez a aulas más complejas, con mayor atención a la diversidad”, expuso García, quien anunció que han registrado en las Cortes una proposición no de ley para el reconocimiento de la “función tutorial para al menos tres horas, que es lo que tiene la tutoría de departamento”.

Igualmente, también indicó que en las últimas semanas se ha registrado una PNL para implantar la figura del prospector de prácticas de FP, recogida en la ley, que “se dedica a intermediar entre el tejido productivo y los centros educativos”, y que “recoge la demanda de los docentes a los que cada vez les cuesta más encontrar empresas para prácticas de alumnos”.

Javier García anunció, además, una pregunta oral a la Consejería para “empezar a concretar un plan de climatización, como avanzó en su comparecencia”, y qué centros contarán con ella en primavera “para evitar la situación de este último curso y su presupuesto”. También solicitó conocer las medidas específicas para mejorar la salud mental del profesorado, como puede ser reducir la burocracia.

Declaraciones de Pardo

García se refirió, igualmente, a dos declaraciones realizadas esta semana por la consejera. La primera, sobre el “peligro” en el que se encuentra la gratuidad escolar en la etapa de 0 a 3 años, lo que el socialista calificó de “estrategia de enfrentamiento recurrente con las familias, en un argumento enlatado para acusar de ello al Gobierno”. “Si considera que reducir la ratio es negativo, tiene que decirlo o votar en contra cuando se proponga a nivel nacional. Es una reclamación histórica. Es un argumento falso que la gratuidad esté en peligro por esto. Lo estará por otras cuestiones”, dedujo García, quien mencionó la bajada de impuestos o “las bonificaciones del 99 por ciento a los ricos”, que ascienden a 100 millones de euros.

En segundo lugar, apuntó a las “quejas en los comedores escolares”, para lo que Pardo “se escudó en un Real Decreto que señala que tienen que priorizar la proteína vegetal frente al animal”. “Es un consenso científico de la OMS, y si está en contra realmente tiene que decirlo. Los problemas no van por ahí. Lo que pasa es que el modelo está privatizado, con líneas de comida frías, donde la adaptación del menú supone pasar el menú por la batidora”, criticó.

En este sentido, abundó en la idea de que este curso “tiene que ser de cambio, de rectificar políticas educativas”, y consideró que “se ha roto ya el mantra de que ‘somos los mejores’, porque la propia consejera ha visibilizado los errores y toca pasar a la acción, sin palabras vacías”. “Queremos fechas”, reclamó.

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