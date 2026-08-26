El museo de Castilla y León que no te puedes perder si te gustan los coches

Si tu pasión son los coches y las motos, tienes una visita obligada a Castilla y León y, en concreto, a un pequeño museo de la ciudad de Salamanca. En la capital charra se encuentra el Museo de la Historia de la Automoción, un espacio que alberga una gran colección de coches antiguos, desde los primeros coches con motor, hasta los actuales coches de carreras.

Además, en él también tienen cabida las primeras bicicletas. La mayoría de estos medios de transporte de esta colección particular pertenecen a Demetrio Gómez Planche y en total hay más de 150 vehículos. Si quieres comprar un regalo o detalle, recuerda que el museo posee una tienda con colecciones de objetos que reproducen las piezas expuestas y otra selección de vehículos relevantes en la historia del automóvil.

Durante este verano, el museo expone ‘Coleccionistas de aquí’, una muestra dedicada a los coleccionistas salmantinos que han contribuido de forma activa a conservar y mantener vivo el patrimonio del motor en la ciudad patrimonio del Tormes.

Horarios del Museo de la Automoción de Salamanca

Lunes cerrado

De martes a domingo: de 10:00 a 14:00h. y de 17:30 a 20:30h (durante los meses de julio y agosto)

De martes a domingo: 10:00 - 14:00 h | 17:00 - 20:00 h (durante el resto del año, excepto julio y agosto)

Días de cierre: 24 y 31 de diciembre cerrado por la tarde, 25 de diciembre y 1 de enero cerrado todo el día.

¿Dónde está el Museo de la Automoción de Salamanca?

El Museo de la Automoción de Salamanca se encuentra en la plaza del Mercado Viejo, sin número. En otras palabras, el centro está situado en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, en la margen derecha del río Tormes, junto al Puente Romano y frente al Archivo Histórico Nacional de la Guerra Civil, la Catedral y el Museo Art Decó Art Nouveau Casa Lis.

Entradas

Entradas para el Museo de la Automoción de Salamanca. / Archivo

Días de entrada gratuita: el primer martes de cada mes, en horario de tarde, y el Día internacional de los Museos.

Entrada conjunta con Museo Art Noveau y Art Déco - Casa Lis: 7 euros. A la venta en la Oficina de Turismo, Plaza Mayor de Salamanca.Se podrá adquirir en el punto de venta de servicios turísticos al precio de 7 €, lo que supone un ahorro del 50% sobre el coste total de la visita a los dos centros expositivos.Estas entradas conjuntas también se pueden obtener de forma On-Line, en la plataforma de información www.salamancaymas.es.

El Museo de la Automoción también ofrece visitas guiadas acompañadas por personal técnico que explicará las características más relevantes de la exposición, en una visita de aproximadamente una hora de duración. Estas visitas tienen un coste adicional de 1 €/persona (para grupos de más de 10 personas). Resto de grupos es necesario consultar.

Para más información, puedes ponerte en contacto por teléfono a través del 923 260 293 o por correo electrónico a través de la dirección info@museoautomocion.com.