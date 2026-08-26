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El ministro de Turismo apela a la “responsabilidad” de Castilla y León en el reparto de menores migrantes: “Sencillamente, se trata de cumplir las leyes”

Jordi Hereu considera que “resolver lo que está pasando en Ceuta es responsabilidad de todas las instituciones”

Jordi Hereu.

Jordi Hereu. / ICAL

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J.M.A. / ICAL

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, apeló hoy a la “responsabilidad” de la Junta de Castilla y León a la hora de asumir su cuota en el reparto de menores migrantes no acompañados. “Sencillamente, se trata de cumplir las leyes”, sentenció al ministro al ser preguntado por la anunciada ausencia de representación castellana y leonesa en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este jueves, 27 de agosto.

En declaraciones recogidas por Ical en la Catedral de Salamanca, donde el ministro de Turismo visitó las actuaciones financiadas con fondos del Gobierno, Hereu consideró que “resolver lo que está pasando en Ceuta es responsabilidad de todas las instituciones”. “Todos tenemos que afrontar y resolver”, incidió, insistiendo en hacer un llamamiento al “cumplimento de las leyes”.

Caber recordar que el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de Castilla y León, Carlos Pollán, trasladó esta mañana al Gobierno que la Junta se opondrá e impugnará judicialmente todos los expedientes individuales de los menores no acompañados de Ceuta que no finalicen con su retorno a Marruecos.

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Pollán realizó esta advertencia a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en una carta que también remitieron, con la misma posición, sus homólogos en Extremadura y Aragón, en la que confirmó oficialmente a la ministra que Castilla y León no asistirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de mañana.

Jordi Hereu.

Jordi Hereu. / ICAL

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