Hereu augura un futuro de “mayor crecimiento” del turismo veraniego en Castilla y León

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, auguró hoy un futuro de “mayor crecimiento” de la afluencia de visitantes durante la temporada veraniega en Castilla y León, así como en otras comunidades “históricamente menos turísticas”, debido a los esfuerzos institucionales en fomentar la diversificación y, también, porque, “en el punto álgido de julio y agosto”, otras zonas “están llegando a su límite”. “Hay un claro elemento de desestacionalización. Empezamos a tener lo que antes llamábamos temporada baja, en abril, mayo, junio, grandes crecimientos, también en septiembre”, apostilló en este sentido.

En declaraciones recogidas por Ical en la Catedral de Salamanca, donde visitó la ampliación y mejora de los espacios visitables con cargo a los planes de sostenibilidad turística, el ministro Hereu reconoció el “papel estratégico” de ciudades como la capital salmantina en el impulso al crecimiento de un turismo de interior “de calidad” ligado a “los valores de la cultura y del patrimonio histórico”.

El Ministerio aportó una coinversión, compartida con el Ayuntamiento de Salamanca, de 3,5 millones de euros dentro de la aplicación del Plan Estratégico Turístico de España, a través de los planes de sostenibilidad turística en destino. “Aquí se puede observar el resultado, la mejora y la preparación para los ciudadanos de Salamanca y sus visitantes de poner al día una belleza como es una infraestructura y un patrimonio como este”, afirmó.

Jordi Hereu afirmó, además, que en esta estrategia española del turismo sostenible, provincias y ciudades como Salamanca tienen “un rol muy importante, estratégico y creciente”. “España es un país líder en turismo. En el primer semestre nos han visitado más de 46 millones de turistas internacionales, con una aportación a nuestro PIB muy importante, del 13 por ciento. Estamos creciendo más en el gasto en destino, por tanto, en la inyección en nuestra economía que en el número de visitantes. Porque nosotros estamos apostando por la calidad más que por la cantidad”, recalcó.

Salamanca, un tesoro

El ministro insistió, por tanto, en “desconcentrar los destinos, desestacionalizar a lo largo del año, diversificar la propuesta y ayudar a la digitalización de todo el sector”. En esto, según remarcó, Salamanca tiene un “papel estratégico” porque “responde a esta España del interior que está ligada a los valores de la cultura y del patrimonio histórico” y, por ello, justificó su apoyo al esfuerzo por acometer su transformación.

“Salamanca es un tesoro por su historia y por su patrimonio. Tenemos que dar a conocer este tesoro a todo el mundo. Es evidente que los ciudadanos españoles lo conocemos, pero hay un gran potencial de desarrollo, de dar a conocer la maravilla que es esta ciudad, esta catedral. Y en esto estamos invirtiendo. Y yo creo que invertir en calidad es invertir en la triple sostenibilidad: la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social del modelo y, en definitiva, en garantizar sostenibilidad económica del modelo turístico español”, resumió.

Preguntado por la tendencia de abrir al público espacios patrimoniales, el ministro opinó sobre la obligatoriedad de pago en el acceso de la Catedral de Salamanca. “Es evidente que nosotros si ayudamos a mejorar los equipamientos, es para que se abran a la ciudadanía. En los planes que nosotros estamos desarrollando, es muy importante la idea de que, desde el turismo, tenemos que contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en su cotidianidad. Esto lo visitan los turistas, pero no está hecho solo para los turistas. Esto es patrimonio de los ciudadanos de Salamanca. Por tanto, yo expreso que la tendencia en general es abrir los equipamientos, me parece bien, pero bueno, yo no puedo entrar finanzas de las instituciones”, zanjó.

Dulca y Airbus

El ministro Hereu, en su calidad de responsable de la cartera de Industria, se refirió a una visita que tiene previsto realizar esta tarde a las instalaciones de la empresa Dulca, en Peñaranda de Bracamonte. “Es un buen ejemplo de una empresa del sector agroalimentario en la que hemos invertido más de nueve millones para un proceso de, justamente, de mejora, de modernización que está acometiendo”, afirmó, en referencia a una compañía que “exporta muchísimo”. “Me parece un magnífico ejemplo en la provincia de Salamanca de lo que es el poder de la industria agroalimentaria en España”, concretó.

Por otra parte, preguntado por los medios de comunicación, el ministro se refirió a la huelga de Airbus y reconoció contactos de mediación. “Esperemos que no tengamos que intervenir porque haya resolución fruto del diálogo social entre las partes. Si no, yo haré apelación a la responsabilidad social de todos porque Airbus es una empresa estratégica de nuestra industria. Me gusta no intervenir, pero si hace falta nos implicamos. Creo que nuestra actuación en Renault fue una actuación importante ante un posible conflicto en una industria estratégica. Por tanto, esperemos y apelo al diálogo social para resolver en este caso las diferencias que puedan haber”, concluyó.