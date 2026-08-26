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Burgos y Palencia en alerta por viento: rachas de hasta 70 km/h durante la tarde

Las autoridades recomiendan precaución al conducir y asegurar objetos en balcones y terrazas durante las horas centrales de la tarde

Los días de viento o momentos antes de las tormentas aumentan el riesgo de alergias al polen.

Los días de viento o momentos antes de las tormentas aumentan el riesgo de alergias al polen. / J.N.

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Marina García

Marina

Zamora

Si tienes pensado salir esta tarde, conducir o dejar cosas en una terraza o balcón, conviene estar atento. Burgos y Palencia tendrán aviso por viento, con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El aviso comienza a las 14.00 horas y terminará a las 20.59 horas, por lo que las horas centrales de la tarde serán las más complicadas.

¿Qué zonas están afectadas?

En la provincia de Burgos, el aviso afecta al Norte de Burgos, el Condado de Treviño y la Meseta de Burgos. También estará afectada la Meseta de Palencia.

En todas estas zonas se esperan rachas de hasta 70 km/h. La probabilidad de que se produzcan estas condiciones está entre el 40% y el 70%.

¿Es un aviso grave?

El nivel de aviso es de peligro bajo, por lo que no se espera una situación extrema. Aun así, el viento puede causar problemas puntuales, especialmente en lugares abiertos o expuestos.

Las rachas fuertes pueden mover objetos, dificultar la conducción y hacer caer ramas o elementos que no estén bien sujetos.

¿Qué conviene hacer?

Durante la tarde se recomienda tener especial cuidado al conducir, sobre todo con furgonetas, camiones, motos o vehículos que puedan verse más afectados por el viento.

También es buena idea revisar terrazas, balcones y patios y guardar o asegurar objetos como macetas, toldos, sillas o cualquier elemento que pueda salir desplazado.

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La previsión indica que la situación irá mejorando a partir de las 21.00 horas, cuando finalizará el aviso.

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