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Reservas de la Biosfera, un Parque Natural y lagos de agua fresca en esta ruta por el León más profundo

Aún estás a tiempo de hacer el mejor 'road trip' del verano

Archivo - Imagen recurso de una piscina

Archivo - Imagen recurso de una piscina / EUROPA PRESS - Archivo

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Gaby Marcos

Si este verano no has podido pedir vacaciones o si, por el contrario, las has tenido al principio del verano y te han sabido a poco, aquí tienes una ruta por las zonas de baño más especiales de la provincia de León, a apenas una hora de Zamora y a temperaturas ´razonables. ¿Lo mejor? Que solo necesitarás una hora para hacer esta ruta.

Llamas de la Ribera

Se trata de una de las mejores playas fluviales de León y se encuentra en la ribera del río Órbigo, perfecta para arrancar el día con un ambiente tranquilo antes de que apriete el calor del mediodía. Aquí podrás empezar la ruta con toda la calma de las praderas verdes, sombreadas por las arboledas. Puedes tomar el sol o darte un chapuzón matutino relajado. Has de saber que dispone de vestuarios, duchas y cafetería y que los lunes suele vaciarse para tareas de limpieza del cauce.

A unos 30 minutos al norte, se encuentra la playa fluvial más grande de la comarca, alimentada por las aguas del río Cúa. Esta es ideal para la tarde por su enorme lámina de agua y sus instalaciones acondicionadas, que incluyen una pasarela de madera, puente romano, amplias praderas verdes y un chiringuito para tomar algo fresco.

Lago de Carucedo

A 30 minutos de la localidad de Vega de Espinareda, uno de los pueblos más bonitos que verás en esta ruta, podrás encontrar este espacio natural protegido que se formó como consecuencia de las antiguas explotaciones mineras de Las Médulas.

El acceso en coche está asfaltado y cuenta con zona de aparcamiento reservada cerca de la ribera. La experiencia aquí es distinta a los ríos, las aguas más templadas y tranquilas además de rodeadas de un paisaje de vegetación y aves acuáticas.

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Dispone de zona de césped, merenderos y posibilidad de alquilar embarcaciones de recreo como piraguas.

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