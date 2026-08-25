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Pollán cierra el debate sobre las competencias en incendios en Castilla y León: “En el pacto están claras”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León afirma que “no hay ningún tipo de discusión en este tema” pese a la aspiración de competencias planteada por el consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino

Carlos Pollán, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, este martes.

Carlos Pollán, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, este martes. / Ical

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Ical

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, cerró hoy el debate abierto por su compañero de partido, el consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, sobre la aspiración de obtener las competencias en materia de incendios para su departamento: “En el pacto están claras y no hay ningún tipo de discusión de este tema”.

Así de tajante se mostró Pollán, en declaraciones recogidas por Ical, al ser preguntado por las palabras de su compañero en Vox y de Gobierno autonómico, y responsable de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Política Ambiental en la Junta, Joaquín Antonio Pino, que consideró que la gestión de los incendios sería diferente en manos de su consejería.

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Las competencias de incendios en el pacto están claras y lo que haya dicho el consejero habría que analizar la totalidad, pero no hay ningún tipo de discusión de este tema”, manifestó Pollán al ser preguntado por una posible reclamación de competencias en incendios por parte de su formación dentro del seno de la Junta de Castilla y León.

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