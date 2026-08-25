Sucesos
Muere una mujer tras recibir un disparo de su pareja mientras cazaban en Palencia
La víctima fue trasladada inicialmente en helicóptero medicalizado y posteriormente ingresó en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid
Ical
Una mujer de 56 años falleció hoy tras recibir un disparo efectuado por su pareja mientras ambos se encontraban cazando en el término municipal de Hérmedes de Cerrato (Palencia), según confirmaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
El suceso se produjo en un punto próximo al kilómetro 5 de la carretera P-114. La llamada recibida en el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León alertó de que una mujer había recibido un disparo y se encontraba consciente, además de precisar que el lugar del accidente era accesible para los servicios de emergencia.
Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico.
La víctima fue atendida inicialmente en el lugar y posteriormente evacuada en helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, donde finalmente falleció. El fallecimiento fue confirmado por el Instituto Anatómico Forense, dependiente del Ministerio de Justicia.
Según las primeras investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil, se descartaría que los hechos estén relacionados con un episodio de violencia de género y la principal hipótesis apunta a que pudiera tratarse de un accidente de caza.
No obstante, continúan practicándose las diligencias oportunas para esclarecer con exactitud las circunstancias en las que se produjo el disparo.
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