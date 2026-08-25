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Más de un millar de actividades para alcanzar un envejecimiento saludable de la población de Castilla y León

El objetivo es que puedan vivir de forma plena e integrada en la sociedad

Crear vínculos, ganar bienestar: el objetivo del programa

Crear vínculos, ganar bienestar: el objetivo del programa / Cedida

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Oliva Conde

La Fundación La Caixa ha impulsado más de 1.700 talleres con la intención de mejorar el envejecimiento de la población de la región, centrándose en abordar de forma holística cuestiones como la salud física, las competencias digitales o el desarrollo personal.

En definitiva, lo que esta iniciativa busca es conseguir que las personas mayores puedan vivir de forma plena e integrada en la sociedad.

Los continuos cambios en una sociedad con una esperanza de vida cada vez mayor y que integra nuevas tecnologías en todos los aspectos de la vida pueden dificultar el envejecimiento de aquellas generaciones que no nacieron en un momento sujeto a constantes transformaciones vitales.

Estos cursos están centrados en cinco pilares para poder abarcar una mejora integral de las condiciones de vida de la población. El primer motor es el mantenimiento de la salud física junto a la prevención de la fragilidad, que se persigue educando a los mayores en el estímulo de áreas sensoriales, el ejercicio físico o los hábitos saludables.

Otro punto importante en la mejora de las condiciones de vida de los más mayores es el fomento del desarrollo personal, para que puedan vivir totalmente integrados en el entorno que los rodea. Cuestiones como la posibilidad de comunicarse por internet o hacer trámites 'online' son fundamentales en la vida cotidiana del hoy, independientemente de la edad.

Precisamente por eso, el tercer motor de este programa es la mejora de las competencias digitales a través de recursos para que puedan desenvolverse en el entorno web.

Además, estos talleres se centran en la participación social, de tal modo que los participantes puedan ayudar en la integración social de los colectivos más vulnerables; y la creatividad, orientando a los pupilos para que puedan educar y buscar su sensibilidad o tomar conciencia de su propia imaginación.

Una de las actividades más novedosas del programa es el Taller sobre edadismo, con el objetivo de que puedan detectar este fenómeno y contribuir a la sensibilización social. Se han incluido talleres online, en los que han participado más de 11.000 mayores, y formación para los mayores voluntarios en centros de tercera edad bajo el marco de los minitalleres "Aula abierta".

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