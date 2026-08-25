Dos detenidos tras una brutal reyerta en Salamanca: un hombre, en la UCI tras recibir una puñalada con un machete.

La Policía Nacional detuvo a dos varones en Salamanca como presuntos autores de un delito de lesiones graves tras una reyerta, acaecida en el parque Valhondo, en la que otro hombre resultó herido al recibir una puñalada con un machete y tuvo que ser trasladado de urgencia al Complejo Asistencial Universitario, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según informaron hoy fuentes policiales, una llamada el sábado de madrugada, antes de las dos, alertó del tumulto en el citado parque. A su llegada, los agentes localizaron a la víctima tendida en el suelo, con las manos atadas y completamente ensangrentada, con una herida punzante en el costado derecho con abundante sangre. Además, tenía visibles diversos golpes en el rostro.

La víctima declaró que, además de la agresión, le habían robado más de 200 euros. Ante la gravedad de las lesiones, los policías solicitaron asistencia sanitaria urgente, así que el hombre fue atendido en el lugar y trasladado, posteriormente, al dependencias hospitalarias. Los servicios médicos determinaron que el herido presentaba lesiones de gravedad, entre ellas un neumotórax y una posible afectación hepática, por lo que ingresó en la UCI.

Durante las primeras actuaciones, los agentes recuperaron, en las inmediaciones del lugar, un machete ensangrentado, así como otros efectos que podrían guardar relación con los hechos.

La investigación permitió identificar a uno de los presuntos implicados, quien fue localizado posteriormente cuando viajaba en un vehículo junto a otra persona. Durante su identificación, los agentes observaron que vestía un pantalón blanco, que presentaba restos de sangre, y que llevaba encima 295 euros en efectivo, cuya procedencia podría estar relacionada con el dinero sustraído a la víctima.

Posteriormente, los agentes identificaron a un segundo presunto implicado, que finalmente localizado y detenido en un domicilio. El segundo arrestado, quien reconoció haber participado en la agresión, declaró que los hechos se habían producido tras una disputa previa con la víctima.

Los policías nacionales contaron con la colaboración de la Policía Local de Salamanca para llevar a cabo las detenciones. Los detenidos, por su parte, pasaron a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión de ambos.