Castilla y León abre la caza de la paloma torcaz y elimina su vinculación a futuras autorizaciones de tórtola

Castilla y León inicia esta martes la caza de la paloma torcaz durante la media veda con una nueva medida de simplificación con el objetivo de facilitar la actividad cinegética, reducir cargas innecesarias y escuchar al sector antes de regular.

Hasta esta temporada, la participación en el registro de capturas de paloma torcaz era un requisito necesario para acceder a futuras autorizaciones de caza de la tórtola común o europea. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha decidido suprimir esta vinculación, por lo que dicho registro no condicionará las autorizaciones correspondientes a la temporada 2027-2028.

Las condiciones de la próxima campaña se regularán y comunicarán con antelación suficiente al sector, detalla el departamento autonómico a través de un comunicado.

Aunque ambas especies pueden cazarse durante la media veda, la tórtola común está sujeta a un sistema específico de gestión adaptativa y control de capturas diferenciado del régimen aplicable a la paloma torcaz.

La decisión sobre la paloma torcaz da continuidad a la línea iniciada el pasado 15 de agosto con la apertura de la media veda, cuando la Junta estableció que las capturas de codorniz y tórtola pudieran comunicarse mediante dispositivo móvil o mediante fichas de seguimiento en papel, sistemas igualmente válidos y equivalentes, sin preferencia administrativa por ninguna de las dos modalidades.

Para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, esta modificación responde a una forma distinta de gestionar: escuchar primero al sector, simplificar allí donde sea posible y mantener siempre la seguridad jurídica.

Ambas actuaciones se encuentran en fase de estudio y tramitación, y se aprobarán siempre previamente contrastadas con cazadores, federaciones, titulares cinegéticos y organizaciones representativas.

29 de agosto: inicio de la caza de la tórtola

La actividad cinegética se desarrolla en más del 88% de la superficie de Castilla y León, a través de aproximadamente 5.500 cotos y diez Reservas Regionales de Caza, y constituye una actividad relevante para la economía y el empleo de numerosas comarcas rurales, añade la información.

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El próximo 29 de agosto comenzará además la caza de la tórtola común en los cotos autorizados, con un máximo de seis piezas por cazador y día y un cupo autonómico de 15.309 ejemplares.