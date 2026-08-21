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La Junta concede ayudas para "repatriar" talento castellanoleonés

Conceden 30.000 euros a una asociación que promueve la integración laboral de los retornados, y becas máster a residentes en Hispanoamérica y sus descendientes

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, llega a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. | ICAL

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, llega a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. | ICAL

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A. B.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó ayer, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, la concesión de una subvención de 30.000 euros a la Asociación de Emigrantes Retornados de Castilla y León (Aercyl), destinada a financiar los gastos derivados de los servicios de información, asesoramiento y acompañamiento que la entidad presta a los emigrantes retornados y a sus familias.

A través de estos servicios, Aercyl facilita la integración laboral y social de los castellanos y leoneses que regresan a la comunidad después de haber desarrollado parte de su trayectoria vital en el extranjero, proporcionándoles orientación y apoyo ante las distintas necesidades que pueden surgir durante el proceso de retorno. La asociación desarrolla, además, actividades asistenciales, culturales y de ocio dirigidas a sus miembros y colabora con otras entidades públicas y privadas para el desarrollo de actuaciones en beneficio de los emigrantes retornados y sus familias.

La Asociación de Emigrantes Retornados de Castilla y León es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Palencia, integrada por emigrantes retornados a la comunidad, principalmente procedentes de países de Europa e Hispanoamérica. Aercyl cuenta con representación en el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León y forma parte de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados, lo que permite reforzar la coordinación y la colaboración con otras entidades vinculadas a la atención de la ciudadanía retornada.

Por otro lado, la Consejería de Presidencia también propuso la concesión de ocho becas para el curso académico 2026-2027 destinadas a ciudadanos castellanos y leoneses residentes en Hispanoamérica o a sus descendientes que deseen cursar estudios oficiales de posgrado en Castilla y León. Las ayudas, dotadas con 10.000 euros cada una, suponen una inversión de 80.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León.

Esta actuación materializa el Protocolo General de Actuación firmado el pasado 22 de julio entre la Consejería de la Presidencia y las cuatro universidades públicas de Castilla y León (Salamanca, Valladolid, León y Burgos), a través de sus respectivas Fundaciones Generales. El protocolo establece un marco de colaboración para fortalecer los vínculos con la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y favorecer su retorno mediante el acceso a estudios oficiales de posgrado en la comunidad.

Las ocho becas se distribuirán a razón de dos por cada una de las cuatro universidades públicas y permitirán sufragar los principales gastos derivados de la estancia de los beneficiarios durante sus estudios, incluida la matrícula, el alojamiento, la manutención, los suministros básicos, el material académico y otros gastos necesarios para el adecuado desarrollo de la formación.

La adjudicación de las ayudas se realizará conforme a criterios objetivos, entre los que se tendrán en cuenta la vinculación con las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, el expediente académico y la renta familiar.

La puesta en marcha de estas becas da cumplimiento a una de las medidas contempladas en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que recoge el impulso de un programa de becas para cursar estudios oficiales de posgrado en las universidades públicas de Castilla y León.

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La colaboración establecida mediante el protocolo del pasado mes de julio permite incorporar por primera vez a las cuatro universidades públicas de Castilla y León a las políticas de atención a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior.

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