Impulso a Las Edades del Hombre para su continuidad hasta 2029

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte concede una subvención de 500.000 euros a la Fundación Las Edades del Hombre con la que busca garantizar la continuidad e impulsar la renovación de uno de los proyectos culturales más importantes y reconocibles de la comunidad. Las Edades del Hombre afrontan así una nueva etapa en la que la experiencia acumulada durante casi cuatro décadas se combinará con la búsqueda de nuevos formatos, narrativas y herramientas capaces de ampliar el alcance cultural, social y territorial del proyecto.

La aportación de la Consejería permitirá desarrollar durante el próximo año el complejo proceso de preparación de un nuevo ciclo expositivo. Este trabajo comprende el estudio y prospección de posibles sedes, el análisis arquitectónico de los espacios, la investigación histórica y patrimonial necesaria para construir los relatos expositivos, la búsqueda de nuevos formatos, la selección y conformación de equipos, y la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas.

La elección de las futuras sedes responderá a criterios objetivos de calidad y viabilidad, entre ellos, su interés patrimonial y turístico, las características de los espacios disponibles, las infraestructuras necesarias y la capacidad del territorio para atender adecuadamente a los visitantes. La voluntad de la Consejería es que cada nueva edición de Las Edades del Hombre constituya no sólo un gran acontecimiento cultural, sino también una oportunidad de promoción, actividad económica y desarrollo para los territorios que la acogen.

Después de 28 ediciones, Las Edades del Hombre acumula cerca de 12,5 millones de visitantes, consolidándose como una de las principales iniciativas de divulgación del patrimonio cultural desarrolladas en España. Sus últimas ediciones han vuelto a acreditar, además, su capacidad para atraer visitantes y generar actividad económica más allá de los propios espacios expositivos.

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Experiencias anteriores han permitido constatar incrementos muy significativos de la actividad turística en los territorios participantes. En la última edición, "EsperanZa", celebrada en Zamora entre 2025 y 2026, un 29,9 % de los visitantes llevaba más de diez años sin visitar la ciudad, mientras que el 82,7 % declaró haber realizado algún gasto en restauración, comercio o alojamiento, y más de la mitad aprovechó su estancia para conocer otros puntos de la provincia.