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Agua cristalina, carne a la brasa y un sol espectacular en las vacaciones más relajantes sin salir de Castilla y León

La paz de la montaña y la vitalidad del agua se unen para ofrecer un enclave único a apenas dos horas de Zamora

Agus cristalinas

Agus cristalinas / Freepik

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O. C.

No hace falta coger un avión, un autobús de trayecto infinito o un tren que se recorra la península para conseguir una piel dorada perfecta, pasar tardes a remojo y probar la mejor gastronomía de España.

Es más, en Castilla y León se esconden enclaves únicos que ofrecen todo esto y, además, rutas de senderismo que no te querrás perder.

Uno de esos lugares se esconde en el Parque Natural de Las Batuecas - Sierra de Francia, en plena Salamanca, en medio de la paz de la sierra y de temperaturas que se sienten como un respiro en esta época del año.

Allí se encuentra Villanueva del Conde, un pequeño pueblo charro cuyo núcleo urbano abarca apenas 13 kilómetros y que habitan menos de 200 personas. Nadie apostaría que junto a esta pequeña aldea se podría encontrar una de las piscinas naturales más bellas de España y de las más especiales de la región, pero así es.

La piscina natural de Villanueva del Conde ofrece unas vistas únicas que terminan enterradas en la misma sierra, que le sirve de cobijo a unas aguas que, eso sí, siempre están frías. Es un lugar excelente para aquellos que busquen huir del calor y esconderse entre temperaturas que se sienten prácticamente como un oasis.

No tendrás que organizar nada

No solo es el 'spot' ideal para pasar una tarde entre el sol y el agua, sino que también podrás comer allí. Al lado de la piscina y en el mismo recinto hay un bar/chiringuito en el que los visitantes pueden tomar un refresco, un bocadillo e incluso deliciosas carnes a la brasa. La calidad del cerdo y el vacuno charro se unen con la brasa de la montaña para regalarte bocados únicos que nada tienen que envidiar a un restaurante con Estrella Michelín, a un precio que te sorprenderá.

Además, no tendrás que preocuparte por tu coche en todo el tiempo que pases en este paraíso natural. El complejo cuenta con un aparcamiento que, si bien es modesto, será ideal para dejar tu vehículo a buen recaudo durante tu escapada.

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Al final, unas buenas vacaciones no tienen por qué esperarte al otro lado del mapa, a veces basta con cruzar la esquina.

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