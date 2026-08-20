Una guía gastronómica para disfrutar de las mejores vacaciones a apenas una hora de Zamora

Aunque Valladolid quede a unos kilómetros de Zamora, muchos zamoranos no reparan en que puede ser el destino vacacional perfecto. No solo por la proximidad, sino porque la capital pucelana ofrece opciones culturales y gastronómicas internacionalmente reconocidas.

Reconocida como Capital Mundial de la Escultura Policromada, esta capital alberga colecciones artísticas únicas en el mundo, que puedes visitar en el Museo Nacional de Escultura ubicado en el Colegio de San Gregorio. Allí podrás disfrutar de obras de artistas como Berruguete o Juan de Juni.

Aunque Valladolid no solo destaca por sus estatuas, también la Catedral genera impresión al verla. Diseñada por Juan de Herrera, es conocida como "La Inconclusa", ya que se ejecutó solo una parte del proyecto original.

Conquistarte por el estómago

Si hay una apuesta segura en un viaje a Valladolid, es la gastronomía. Recorrer las calles del centro histórico de bar en bar es una experiencia que captura los cinco sentidos en la belleza de las calles empedradas, el sabor de la carne de la zona, los vinos D.O. Rueda...

Para comenzar la ruta gastronómica y comprar productos de proximidad, un punto destacado es el mercado gastronómico de la ciudad, el Mercado del Val.

Situado en un edificio decimonónico con ambientación moderna, podrás encontrar puestos con embutidos para llevarte un souvenir inigualable e incluso el bar perfecto para tomar un aperitivo.

A la hora de la comida deberás probar platos como el pichón estofado, las manitas de cerdo rellenas e incluso pinchos de carne de lechazo a la brasa. En Valladolid podrás disfrutar facetas desconocidas de este animal tan amado en Zamora. La reinvención creativa que algunos de los restaurantes más vanguardistas de Valladolid han hecho de su carne pocas veces decepciona.

La gastronomía de Valladolid, que no dista de la de Zamora, sorprende en pinchos más vanguardistas pero con el mismo sabor de siempre y en el contraste de los vinos de Rueda, que resultan más frescos y ácidos que los de Toro o Arribes, que aquí acostumbran a maridar las comidas.

La "gastronomía en dos bocados" de Valladolid hace de la velada un momento extremadamente dinámico, pudiendo recorrer más bares y disfrutar de más sabores en muy poco tiempo. De esta manera, podrás tener la tranquilidad de que cuando abandones la ciudad habrás podido probar absolutamente todas sus maravillas.

Si finalmente te decides a pasar allí tus vacaciones, la mejor opción es fluir entre los bares, tabernas y restaurantes dejándose llevar por las sensaciones y los olores que te guiarán a los mejores establecimientos, sin necesitar mayor guía que tu propia intuición.

Sin duda, la ruta gastronómica que ofrece la capital castellanoleonesa supone un viaje que merece la pena hacer.