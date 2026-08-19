Primeros "roces" en la Junta: Pino reclama que Agricultura asuma la prevención de incendios pero echa balones fuera sobre las medidas adoptadas este verano
El consejero de Vox considera que la prevención debería depender de la misma Consejería en la que se encuentra “el principal aliado”, los ganaderos
Ical
El consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, de Vox, defendió que su departamento debería tener competencias en materia de prevención de incendios y lamentó que actualmente esta responsabilidad no corresponda a su Departamento.
Pino reconoció que durante esta legislatura las competencias en prevención de incendios continuarán en el área de Medio Ambiente, aunque planteó la necesidad de estudiar una organización diferente de cara al futuro. “Espero que en un futuro la prevención de incendios resida en una misma Consejería donde esté el principal aliado de la prevención de incendios que son los ganaderos”, afirmó.
El consejero considera que la vinculación entre Agricultura y prevención de incendios permitiría aprovechar el papel que desempeña la ganadería extensiva en el mantenimiento del territorio. Según dijo, los ganaderos constituyen un elemento fundamental para las políticas preventivas, por lo que defendió que esta actividad tenga un mayor peso en la gestión de la prevención.
Pino también señaló que resulta más rentable apostar por la prevención que asumir posteriormente los elevados costes derivados de la extinción de los incendios. Según explicó, una política preventiva eficaz permitiría reducir los daños personales y materiales y disminuir el despliegue de medios aéreos y equipos humanos.
En este sentido, el consejero marcó distancias con algunas de las medidas adoptadas durante este verano, como las restricciones que impidieron cosechar en determinadas zonas. Pino aclaró que estas decisiones corresponden al área de Medio Ambiente y no a su departamento. “No son mi competencia ni tengo yo ninguna potestad para hacerlas”, aseguró.
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