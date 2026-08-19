Ojo al cielo este jueves: alerta por lluvias fuertes, granizo y viento en buena parte de Castilla y León.

El tiempo se complica este jueves 20 de agosto en Castilla y León. Buena parte de la comunidad estará pendiente del cielo por la llegada de lluvias intensas y tormentas, que en algunos puntos podrían venir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Los avisos afectan a zonas de León, Palencia, Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. No se espera que llueva con la misma intensidad en todas partes ni durante todo el día, pero sí pueden formarse tormentas fuertes de manera puntual.

La principal preocupación está en la cantidad de agua que puede caer en poco tiempo. En algunas zonas se podrían recoger hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora. Es decir, un chaparrón intenso capaz de dejar calles muy mojadas, reducir la visibilidad en carretera o complicar cualquier plan al aire libre.

Las primeras zonas en las que habrá que estar atentos serán las montañosas de León y Palencia, donde los avisos comenzarán a las 10.00 de la mañana. En el resto de las áreas afectadas, la situación se complicará sobre todo a partir de las 12.00, y los avisos se mantendrán hasta aproximadamente las 22.00 horas.

Entre los lugares incluidos están la Cordillera Cantábrica de León y Palencia, distintos puntos de Ávila y Burgos, las mesetas de León, Palencia, Segovia y Valladolid, el Sistema Central de Ávila y Segovia, la Ibérica de Soria y la zona de Sanabria, en Zamora.

Pero no será solo cuestión de sacar el paraguas. Las tormentas pueden dejar también granizo y golpes de viento muy fuertes, por lo que conviene tener precaución en carretera, evitar refugiarse bajo árboles durante una tormenta y asegurar objetos que puedan salir volando en balcones o terrazas.

Los avisos son de peligro bajo, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, así que no significa que vaya a caer una gran tormenta en todos los municipios. Lo más probable es que se trate de fenómenos irregulares: en una localidad puede caer un fuerte chaparrón mientras que a pocos kilómetros apenas llueve.

En resumen, será uno de esos días en los que conviene no fiarse demasiado de un cielo aparentemente tranquilo. La mañana puede empezar sin grandes sobresaltos en muchos puntos, pero a medida que avance el día aumentará el riesgo de tormentas. Si tienes pensado salir, viajar o hacer planes al aire libre, mejor echar un vistazo al cielo antes de cerrar la puerta.