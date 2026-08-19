El incendio de Las Hurdes moviliza a medios aéreos y terrestres de Castilla y León
El fuego se acerca a la comunidad en la zona sur de Salamanca
15 medios y 52 personas del operativo Infocal han sido destinados a Cáceres con el objetivo de colaborar en la extinción del incendio producido el pasado martes y que ya ha calcinado 2.200 hectáreas en la comarca de Las Hurdes, provincia de Cáceres.
Tanto medios aéreos como terrestres se han desplazado, siendo cuatro cuadrillas helitransportadas junto a su helicóptero, un helicóptero bombardero, un helicóptero de coordinación y reconocimiento, una cuadrilla de tierra, cuatro técnicos, tres agentes medioambientales, tres bulldozers, una Unidad de Planificación y Análisis y otra de apoyo.
Bajo la dirección del Plan Infoex de la Junta de Extremadura, los medios castellanoleoneses movilizados están instalados en el puesto de mando para, de forma coordinada, colaborar en la planificación y análisis, apoyo técnico y enlace con las unidades del operativo desplegadas en el terreno.
Cercanía a Castilla y León
El incendio se produjo en Pinofranqueado, en el corazón de Las Hurdes. Por el momento se ha extendido a lo largo de 2.200 hectáreas, estando cada vez más próximo a Castilla y León en zonas limítrofes a la provincia de Salamanca.
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