El cristo más grande que el de Río de Janeiro que puedes visitar en Castilla y León: podrás ver toda la ciudad

Situado en una colina en lo alto de un llano que preside la ciudad de Palencia se encuentra el Cristo del Otero, uno de los principales atractivos turísticos de esta capital castellanoleonesa, aunque no el único.

Un viaje a Palencia puede resultar de lo más especial por varios motivos, el primero de ellos podría ser el de divisar el cristo más grande de España, más incluso que la famosa estatua de Río de Janeiro. A sus 21 metros, este monumento supone una joya escultórica cuya fecha de construcción data entre junio de 1930 y febrero de 1931 y es obra del artista Victorio Macho. Casi cien años presidiendo la ciudad desde un alto en el que se pueden apreciar las calles y los lugares más bellos de Palencia en un ambiente mágico que resulta indescriptible. La sensación que recorre a los visitantes merece la pena vivirla por lo menos una vez en la vida.

Otra de las razones por las que Palencia es una parada imprescindible en un viaje por Castilla y León, o un viaje imperdible para aquellos que vivan en la región, es la visita a la iglesia de San Martín de Frómista, que además de envolver a sus visitantes en una atmósfera espiritual serena y sobria, supone uno de los grandes hitos del Románico español. A lo largo de la historia, ha servido como reposo de los peregrinos que la frecuentaban con motivo del Camino de Santiago.

Ruta sagrada de introspección y misticismo

El Camino Francés es otro de los motivos por los que merece la pena viajar a Palencia. La provincia condensa la esencia de esta ruta tan apreciada por los peregrinos tanto a nivel nacional como internacional en 74 kilómetros de serenidad y belleza sin igual.

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Palencia, una de las joyas ocultas del turismo castellanoleonés, es una de las mejores opciones para realizar una escapada de fin de semana. Visitar el Cristo del Otero, las paradas más especiales del Camino Francés en lugares tan apreciados como la iglesia de San Martín de Frómista o restaurantes como La Mejillonera y El Perejil te dejarán un gran sabor de boca y unas ganas increíbles de repetir tu viaje.