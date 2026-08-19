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Corral apela al acuerdo PP-Vox para zanjar el debate sobre las competencias de incendios

La consejera asegura que "está todo abordado en ese acuerdo que hubo entre los dos partidos"

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral,en la EDAR de Castronuevo de Esgueva (Valladolid)

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral,en la EDAR de Castronuevo de Esgueva (Valladolid) / ICAL

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Ical

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, apeló al acuerdo alcanzado entre PP y Voz para evitar “generar polémica” en torno al reparto de competencias en materia de prevención de incendios, después de que el consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, haya reclamado asumir estas funciones.

Preguntada por esta cuestión durante su visita a Castronuevo de Esgueva (Valladolid), la consejera señaló que el asunto “está abordado todo en ese acuerdo que hubo entre los dos partidos, que es público entre todas las partes”. Por ello, defendió que que lo que corresponde ahora es “trabajar todos bajo ese acuerdo y bajo el mandato de Mañueco en buscar lo mejor para todo el territorio”, informa Ical.

En relación con la situación del incendio forestal de Cáceres, próximo a la provincia de Salamanca, la consejera aseguró que “estamos trabajando con Extremadura, estamos en coordinación con la dirección general de extinción de incendios y, de hecho, no están informando de como avanza”.

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Además, aseguró que Castilla y León ofreció medios para colaborar en las labores de extinción. En esta misma línea, defendió que la cooperación entre territorios resulta “mucho mejor” cuando las administraciones trabajan de forma conjunta y coordinada.

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