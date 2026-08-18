El PSOE denuncia que la Junta lleva más de 127 millones sin ejecutar en inversión para prevención y extinción de incendios

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro González Reglero, ha denunciado que la Junta de Castilla y León lleva, con fecha de 1 de agosto de 2026, más de 127 millones de euros sin ejecutar de los previstos en inversión para prevención y extinción de incendios. Un dinero que se une a los más de 28 millones que, según el procurador socialista, la Junta dejó de ejecutar en 2025.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE de Castilla y León, González Reglero atribuyó esta situación a la “deplorable y pésima gestión de la Junta” del operativo de extinción del fuego, y lamentó que pese a los graves incendios acaecidos el pasado año en la comunidad, el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, “no ha aprendido nada”. Por ello, consideró “de auténtica vergüenza que siga diciendo que está preocupado por el territorio y los incendios”.

“Vuelven a caer en los mismos errores y cada consejero que llega a Medio Ambiente deja a sus espaldas un triste récord”, aseveró, en relación a la llegada al departamento en junio de María González Corral y, apenas un mes después, a la declaración del mayor incendio de la historia de la Comunidad en Burgohondo (Ávila), con alrededor de 50.000 hectáreas quemadas.

Y todo ello por una “falta de organización” que González Reglero atribuyó a la Junta, según le trasladan al PSOE los miembros del operativo de extinción de incendios autonómico. “No hay ninguna dirección política ni técnica a la hora de abordar esos incendios”, planteó, al señalar que cuando la propia Junta solicita la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), “no saben dónde la tienen que enviar”.

Señaló también el procurador socialista los problemas de avituallamiento, que se solucionan “gracias a la buena voluntad de los vecinos”, y planteó que el operativo continúa “sin gente para cubrir bajas y vacaciones”, lo que obliga a jornadas de más de 12 horas con las que la Junta “hace caso omiso a la directriz de la Inspección de Trabajo”.

González Reglero aseguró, asimismo, que las comunicaciones son “de risa”, teniendo los trabajadores que usar sus propios móviles para comunicarse “con el riesgo que conlleva”, y reveló que su grupo ha formulado una serie de preguntas parlamentarias ante la posibilidad de que varios de los fuegos de este verano se inicien en los entornos de los parques fotovoltáicos de la Comunidad “porque las empresas concesionarias no limpian el perímetro” cuando la Junta “les tiene que obligar”.

Sin jefe técnico

Sin embargo, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes autonómicas afirmó que “la gota que colma el vaso” ha sido que “después del mayor incendio ocurrido en la historia de Castilla y León, estén todavía buscando un jefe técnico para el Servicio de Prevención y Extinción de incendios forestales”.

Una situación para la que “no hay disculpa”, según González Reglero, porque la vacante procede del nombramiento como director general del anterior jefe técnico, Ángel Sánchez, por lo que “ya lo sabían” desde el mes de junio.

Finalmente, González Reglero informó que ayer su grupo registró en las Cortes autonómicas la solicitud de comparecencia de la consejera de Medio Ambiente “para que dé detalles” del funcionamiento del operativo de este año y para que confirme “si la Junta tiene previsto personarse como acusación particular” en los juicios que se desarrollen tras la detención de varias personas como presuntas autoras de algunos de los fuegos provocados en Castilla y León de este verano.