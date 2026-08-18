Turismo
El pequeño desfiladero de Castilla y León que sorprende entre roca, agua y tranquilidad
Este rincón natural, formado por el río Moros, ofrece un paisaje singular de paredes rocosas accesible mediante un corto paseo desde el pueblo segoviano
A pocos minutos de Valdeprados, en Segovia, se encuentra uno de esos lugares que sorprenden más de lo esperado. La Risca, formada por el paso del río Moros entre grandes paredes de roca, es un rincón pequeño, tranquilo y con mucho encanto.
Al llegar, lo primero que llama la atención es cómo el río queda encajado entre las rocas. El agua sigue su camino por el fondo mientras, a ambos lados, se levantan paredes que hacen que el paisaje cambie por completo. Es un sitio sencillo, pero tiene algo que hace que apetezca quedarse un rato mirando.
Con el paso del tiempo, el propio río ha ido dando forma a este desfiladero. Hoy es un lugar frecuentado por vecinos, senderistas y personas que se acercan para pasear o simplemente disfrutar del entorno.
Una de las cosas que más gustan de la Risca es que no hace falta irse muy lejos para encontrar un paisaje así. Está muy cerca del pueblo y se puede visitar dando un paseo, lo que la convierte en una buena opción para quienes quieran conocer un poco mejor esta parte de Segovia.
La Risca de Valdeprados no es uno de esos lugares llenos de gente o grandes instalaciones. Precisamente ahí está parte de su encanto: roca, agua, naturaleza y tranquilidad. Un pequeño rincón del río Moros que merece la pena conocer.
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