Un incendio en Las Hurdes (Cáceres) obliga a evacuar a 600 vecinos y avanza hacia la provincia de Salamanca.

Aproximadamente 600 vecinos de ocho localidades han tenido que ser evacuados como consecuencia de un incendio en Las Hurdes, en la provincia de Cáceres. El fuego ha obligado a movilizar a numerosos medios de Castilla y León, además de las unidades del primer batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Por este motivo, los habitantes de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martinlandrán, La Fragosa y Robledo han sido trasladados y alojados en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco.

Según han informado diversas fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, el fuego avanza hacia la provincia de Salamanca, encontrándose, exactamente, a tan solo tres kilómetros del límite provincial. Actualmente, la situación es visible desde las cámaras de vigilancia ubicadas en Castilla y León.

Como consecuencia de la importancia del incendio, la Junta de Extremadura ha elevado la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de esta Comunidad Autónoma (Infocaex) a nivel 2.

Según la última hora, trabajan en este fuego dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, una unidad de planificación, otra de apoyo al Puesto de Mando Avanzado (PMA), cuatro helicópteros con sus correspondientes cuadrillas helitransportadas ELIF, un avión de la base de El Maíllo (Salamanca), dos cuadrillas de tierra y dos buldózer. Es decir, en total, cerca de una veintena de medios aéreos y más de un centenar de efectivos terrestres trabajan en las labores de extinción del incendio, que fue declarado técnicamente en el término municipal de Pinofranqueado.