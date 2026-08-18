Giro radical en la investigación de un incendio forestal en Salamanca: El motorista francés detenido e ingresado en Topas queda en libertad

Giro radical en el caso del incendio declarado el pasado 3 de agosto junto a la carretera SA-305 en La Samasa, en el municipio salmantino de Ledesma, que terminó con un joven motorista francés en la prisión de Topas y once días después en libertad.

Y todo porque el incendio fue accidental al estar relacionado con el paso de un vehículo pesado emitiendo piezas incandescentes por un rodamiento en mal estado.

Así lo determina la investigación con una inspección ocular pormenorizada llevada a cabo por varios Agentes Medioambientales y un Técnico de la BIIF (Brigada de Investigación de Incendios Forestales) y cuyas conclusiones fueron remitidas al Juzgado.

La contundencia de las pruebas ha dado desbarata la tesis inicial y da un giro radical al caso que ha terminado con la puesta en libertad de una persona que había sido detenida por la Guardia Civil en relación con este incendio forestal. Se trataba de un ciudadano francés de 27 años que recorría la península en moto. Entre el equipaje llevaba unas garrafas de gasolina para repostar como medida de prevención, ya que en el medio rural no hay disponibles muchas gasolineras.

Mientras el motorista recorría la carretera de Ledesma se producen varios incendios a lo largo del trayecto y el ciudadano francés es visto por una mujer manipulando las garrafas de combustible; aunque a 4 kilómetros de uno de los focos. Con esos datos en poder de la Guardia Civil, se procede a la detención del conductor de la moto por su presunta relación con el incendio. La propia Guardia Civil precisó que durante la intervención se le localizaron varios mecheros y botellas con combustible, presuntamente utilizados para provocar los incendios.

En su declaración el motorista negó las acusaciones, argumentando que viajaba solo y transportaba la gasolina para ir prevenido ante la posible falta de centros de repostaje. Pero la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión en el centro penitenciario de Topas.

En los siguientes días a estos hechos, varios Agentes Medioambientales y un Técnico BIIF realizan la inspección ocular pormenorizada de todos los focos del incendio en La Samasa y concluyen que la causa no es intencional, sino accidental al comprobarse su relación con el paso de un vehículo pesado emitiendo piezas incandescentes.

El ciudadano francés fue puesto en libertad el pasado día 14 de agosto, diez días después de su ingreso en la cárcel de Topas