Un coche comienza a arder en Salamanca y su conductor salta en marcha: está herido
El turismo, que quedó junto a la cuneta, provocó un conato de incendio en Monterrubio de la Armuña que fue sofocado por los Bomberos de la Diputación
ICAL
Un hombre resultó herido leve tras saltar en marcha del vehículo en el que viajaba cuando empezó a arder. El incidente ocurrió anoche, sobre las 22.31 horas, según informó hoy la Guardia Civil de Salamanca desplazada al lugar, dentro del término municipal de Monterrubio de la Armuña, Salamanca, en la carretera DSA-621.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León dio también aviso de lo ocurrido a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, cuya rápida intervención impidió la propagación de un conato de incendio originado en la cuneta de esta vía, junto a la que quedó el turismo en llamas.
Según fuentes del Instituto Armado, que desplazaron una patrulla de Tráfico y la patrulla de Seguridad Ciudadana de Villares de la Reina, el hombre herido tuvo que ser atendido en el lugar por los servicios facultativos, aunque su pronóstico, en principio, no reviste gravedad.
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