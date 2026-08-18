Castilla y León mira a Portugal: Zamora gana peso en la nueva estrategia de cooperación transfronteriza

La Junta de Castilla y León quiere reforzar durante 2026 su presencia en Europa y, sobre todo, estrechar la colaboración con Portugal, una estrategia que tiene especial importancia para Zamora, donde la Raya forma parte de la realidad económica, social y territorial de numerosos municipios.

La Consejería de la Presidencia plantea esta denominada Acción Exterior como una herramienta para generar oportunidades de desarrollo, atraer proyectos y facilitar la colaboración entre administraciones, universidades, jóvenes y empresas. Uno de sus principales ejes será precisamente la cooperación con las regiones Norte y Centro de Portugal.

La intención del Gobierno autonómico es que la frontera deje de entenderse únicamente como una línea que separa ambos países y se convierta en un espacio común para impulsar iniciativas relacionadas con el desarrollo rural, la innovación, la lucha contra la despoblación y la economía de las zonas fronterizas.

Para una provincia como Zamora, con una estrecha relación histórica y geográfica con Portugal, esta política abre la puerta a nuevos proyectos compartidos a ambos lados de la Raya.

Durante este año ya se han desarrollado iniciativas dentro del programa europeo INTERREG POCTEP, destinado a financiar proyectos de cooperación entre España y Portugal. Entre ellas figura una jornada técnica sobre concentración parcelaria en la que especialistas portugueses conocieron la experiencia de Castilla y León en esta materia.

La Junta prevé continuar promoviendo nuevos proyectos con las regiones portuguesas y participar en la Comisión Luso-Española de Cooperación Transfronteriza, uno de los principales foros de coordinación entre ambos países en las zonas de frontera.

Más presencia en Europa

La estrategia autonómica también busca acercar las instituciones europeas a los ciudadanos. Durante 2026, la Junta destinará 30.000 euros a los cinco centros Europe Direct de Castilla y León, que informan y asesoran sobre programas, ayudas y oportunidades vinculadas a la Unión Europea.

A ello se suman 60.000 euros para las cuatro universidades públicas de la Comunidad, destinados a cursos, seminarios, becas, visitas a instituciones europeas y actividades relacionadas con asuntos comunitarios.

También continuará el programa de becas que permite a jóvenes titulados completar su formación en la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea en Bruselas.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, defiende que esta política debe servir para que Castilla y León tenga más peso allí donde se toman decisiones que afectan directamente al territorio y para facilitar nuevas oportunidades a jóvenes, universidades y empresas.