Más de 330 agricultores, ganaderos y apicultores afectados por los incendios reciben 5.500 euros de ayuda

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha agilizado la resolución de las ayudas para los afectados por los incendios. El Bocyl ha publicado la orden con el primer listado de los agricultores, ganaderos y apicultores profesionales afectados por los incendios.

Este primer listado de beneficiarios, integrado por 339 agricultores, ganaderos y apicultores profesionales afectados por los incendios forestales del verano de 2026, con una ayuda inicial de 5.500 euros por explotación, lo que supone una movilización inmediata de 1.864.500 euros.

La ayuda mínima de la Junta asciende a 5.500 euros por beneficiario para los titulares de explotaciones agrarias afectadas por los incendios en las provincias de Ávila, León, Segovia y Zamora. Esta cuantía podrá incrementarse hasta un máximo de 25.000 euros en función de la valoración definitiva de los daños sufridos en cada explotación, de acuerdo con los baremos que la Junta aprobará próximamente.

Atendiendo a las especiales circunstancias de fuerza mayor que motivan la concesión de estas ayudas, este apoyo económico inmediato se entenderá aceptado desde hoy mismo, fecha de su publicación en el Bocyl.

Estas ayudas constituyen una de las primeras medidas incluidas en el programa de recuperación impulsado por la Junta de Castilla y León para las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2026. Dicho programa contempla un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer la recuperación de la actividad económica y productiva en los municipios afectados.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental cumple así su compromiso de agilizar al máximo la tramitación de estas ayudas, resolviendo su concesión antes de finalizar el mes de agosto y simplificando los procedimientos administrativos para facilitar el acceso de los afectados a este apoyo económico. A este primer listado de ayudas directas se incorporarán nuevos beneficiarios conforme avance la identificación y evaluación de los daños ocasionados por los incendios.

En el caso de los agricultores profesionales cuya valoración de daños en superficies agrícolas supere el importe establecido en el presente acuerdo, no será necesario para incrementar la ayuda mínima la presentación de declaración responsable al respecto, ya que será la propia Administración la que valore los daños en cada explotación. Sí será pertinente la presentación de la declaración responsable para aquellos profesionales que hayan sufrido pérdidas de ganado o colmenas, cuya valoración supere la cuantía mínima de los 5.500 euros.

En el caso de los agricultores y ganaderos no profesionales, serán perceptores de una ayuda en función de los daños declarados, con las condiciones que se determinarán en próximos acuerdos de la Junta de Castilla y León, y siempre que hayan presentado la solicitud única de la PAC en el año 2026 en Castilla y León o bien hayan realizado la correspondiente declaración en los registros oficiales establecidos al efecto.

En Castilla y León, los incendios forestales han provocado numerosas afecciones sobre el sector agrario, con daños en cultivos e instalaciones agropecuarias, destrucción de colmenas y muerte o desaparición de cabezas de ganado, así como pérdidas en hábitats, territorios y refugios. Ante el impacto económico que esto supone, la Administración autonómica facilita apoyo a los agricultores y ganaderos afectados para mantener su actividad productiva y su rentabilidad.

Con esta actuación, la Junta de Castilla y León da una respuesta inmediata a los afectados por los incendios mediante ayudas directas destinadas a garantizar la continuidad de la actividad agraria y ganadera. Estas ayudas constituyen un primer apoyo económico mientras avanzan las labores de valoración de daños que permitirán concretar, en su caso, nuevas medidas complementarias para favorecer la recuperación de las explotaciones, preservar el tejido económico y el empleo del medio rural y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.