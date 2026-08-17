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El monasterio medieval de Castilla y León que esconde un balneario en plena Ribera del Duero

El edificio cisterciense, sede de la Fundación Las Edades del Hombre, combina su legado histórico con un moderno hotel balneario

El monasterio medieval de Castilla y León que esconde un balneario en plena Ribera del Duero.

El monasterio medieval de Castilla y León que esconde un balneario en plena Ribera del Duero. / Vouxers

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Marina García

Zamora

Hay lugares que sorprenden incluso antes de cruzar la puerta. El Monasterio de Santa María de Valbuena es uno de ellos. Se encuentra en San Bernardo, a pocos kilómetros de Valbuena de Duero, rodeado por algunos de los paisajes más reconocibles de la Ribera del Duero: viñedos, pequeñas localidades y el río.

El edificio lleva ahí desde el siglo XII y sigue siendo uno de los mejores ejemplos de arquitectura cisterciense de Castilla y León. Basta recorrer su iglesia, el claustro o algunas de sus dependencias para descubrir cómo fueron cambiando las formas arquitectónicas con el paso del tiempo, desde el románico hasta el gótico.

Todo ello, eso sí, manteniendo una característica muy propia del cisterciense: la sobriedad. De hecho, el encanto del monasterio está precisamente en esa sencillez y en la sensación de calma que transmiten sus espacios.

Sede permanente de la Fundación Las Edades del Hombre

Pero Santa María de Valbuena no es únicamente un monumento que ha quedado como testigo del pasado. Desde 2002 alberga la sede permanente de la Fundación Las Edades del Hombre, dedicada a conservar, estudiar y divulgar buena parte del patrimonio cultural y religioso de Castilla y León.

En el monasterio también se realizan labores de conservación y restauración de obras de arte, por lo que el edificio continúa teniendo una función estrechamente relacionada con la protección del patrimonio.

Balneario

Lo más curioso llega al descubrir que una parte del antiguo complejo monástico tiene hoy un uso muy diferente. Algunas de sus dependencias forman parte de un hotel con balneario, lo que ha convertido este enclave histórico en una opción también ligada al turismo de bienestar.

Uno de los espacios que más llama la atención es su circuito de aguas, inspirado en la Capilla de San Pedro, también conocida como Capilla del Tesoro, situada junto a la iglesia del monasterio.

El balneario utiliza aguas mineromedicinales procedentes de un acuífero situado a unos 386 metros de profundidad. Es una imagen poco habitual: un monasterio medieval en plena Ribera del Duero que, además de conservar siglos de historia, ofrece actualmente una experiencia termal.

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Y todo ello en un entorno en el que el vino está presente casi en cada rincón. Valbuena de Duero se encuentra en pleno corazón de uno de los territorios vitivinícolas más conocidos de Valladolid. Las bodegas, los viñedos, el río y el patrimonio histórico forman aquí parte de un mismo paisaje.

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