Castilla y León activa alertas por calor este lunes: hasta 37 grados en varias provincias.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado varios avisos por altas temperaturas para este lunes 17 de agosto en diferentes zonas de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. Los avisos estarán vigentes entre las 13.00 y las 21.00 horas, una franja en la que se esperan temperaturas máximas de entre 34 y 37 grados, dependiendo del punto de la comunidad.

Ávila

La situación más destacada se dará en el sur de Ávila, donde los termómetros podrán alcanzar los 37 grados. En el Sistema Central de Ávila, por su parte, la máxima prevista se sitúa en los 34 grados.

León y Salamanca

También se esperan valores elevados en León, concretamente en la zona del Bierzo, donde se podrán registrar hasta 36 grados. La misma temperatura máxima está prevista en varios puntos de Salamanca, tanto en la Meseta como en el sur de la provincia, mientras que en el Sistema Central salmantino el aviso se establece por máximas de hasta 34 grados.

Segovia, Soria y Zamora

En Segovia, el aviso afecta al Sistema Central, donde se esperan temperaturas de hasta 34 grados. Esa misma máxima está prevista en Soria, tanto en la zona de la Ibérica como en el Sistema Central. Por último, en la Meseta de Zamora los termómetros podrán alcanzar los 36 grados.

En todos estos casos, la Aemet establece una probabilidad de entre el 40 % y el 70 % de que se alcancen las temperaturas previstas y sitúa el nivel de aviso en peligro bajo.

Precauciones

Cabe destacar la importancia de estos avisos, ya que el calor puede afectar, especialmente, a las personas más vulnerables, como mayores, niños o personas con problemas de salud. Por este motivo, se recomienda evitar una exposición prolongada al sol durante las horas de más calor, beber agua con frecuencia y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible.

Según lo previsto, los avisos comenzarán a las 13.00 horas de este lunes 17 de agosto y finalizarán a las 21.00 horas, una vez superado el periodo en el que se esperan las temperaturas más elevadas.