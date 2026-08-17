Atrapada una trabajadora por la cinta de una máquina de patatas en Brahojos de Medina (Valladolid)

Una trabajadora de unos 20 años ha sufrido este lunes un accidente laboral al quedar atrapada por la cinta de una máquina de patatas en una instalación ubicada en Brahojo de Medina (Valladolid) lo que obligó a su traslado en UVI móvil al hospital.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada minutos antes de las 9.00 horas que informaba del accidente laboral, por lo que avisó a la Guardia Civil (COS) de Valladolid, los bomberos de la Diputación de Valladolid y Emergencias Sanitarias -Sacy, que movilizó una UVI móvil. Los servicios sanitarios desplazados al lugar atendieron a la herida y decidieron su traslado al hospital.