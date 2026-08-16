La Policía alerta de los hurtos más habituales contra personas mayores: así actúan y cómo evitarlos.

Pasa el tiempo y aun así los hurtos siguen estando a la orden del día, sobre todo, aquellos en los que las personas mayores son las principales víctimas.

En medio de la calle, en un establecimiento, a través del teléfono… da igual dónde, lo importante es el patrón común entre todos estos hechos: el engaño, la distracción y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas, que muchas veces no son capaces de aportar suficientes datos a la investigación.

El perfil de las víctimas

Según ha informado la Policía Nacional, las víctimas suelen ser personas de entre 70 y 80 años, que se desplazan solas y presentan algunas limitaciones en la movilidad. En estos casos el sexo no importa.

El perfil de los delincuentes

"Son delincuentes itinerantes de origen internacional", informan desde el Gabinete de Prensa. Estos criminales se desplazan de ciudad en ciudad, recorriendo cientos de kilómetros solo para cometer los delitos.

En Castilla y León, se han detenido a más de 100 personas acusadas como presuntos autores de hurtos en cualquiera de las siguientes modalidades, además de identificar a más de 1.000 en los últimos meses:

Hurto amoroso

Conocido como el “abrazo cariñoso”, consiste en un acercamiento afectuoso y sorpresivo por parte de mujeres de nacionalidad de países del este, que simulan conocer a la víctima o pedir ayuda. Durante el contacto físico sustraen joyas, relojes o carteras sin violencia. Las víctimas suelen ser personas mayores que regresan a su domicilio o descansan en parques.

Hurto de la siembra

Los autores emplean dos métodos:

Simulan que la víctima ha perdido llaves o monedas junto al vehículo , aprovechando su distracción para robar en el interior.

, aprovechando su distracción para robar en el interior. Desde un coche, reclaman atención fingiendo una avería o solicitando una dirección, mientras un cómplice sustrae objetos del vehículo. Los hechos se producen en aparcamientos de supermercados situados en la periferia.

Hurto de la mancha

Los delincuentes arrojan una sustancia sobre la ropa de la víctima y, mientras uno finge ayudar a limpiarla, otro sustrae carteras, móviles o bolsos. Actúan en zonas concurridas, especialmente a la salida de entidades bancarias.

Hurto del falso asistente social

Autores —principalmente mujeres— se hacen pasar por personal de servicios sociales, incluso llamando previamente por teléfono. Mientras uno entretiene a la víctima, otro accede a la vivienda para robar dinero y joyas.

Hurto mágico

En comercios, los autores pagan un producto barato con un billete grande y, mediante confusión, logran que el dependiente les devuelva más dinero del entregado.

Hurto o cambio de joyas

Se realiza en establecimientos o vía pública:

En tiendas, los autores distraen al dependiente para sustituir o sustraer piezas valiosas .

. En la calle, desde un vehículo, convencen a la víctima para mostrar sus joyas y realizan un cambio fraudulento entregando bisutería en lugar de las piezas reales.

Huero/estafa en cajero

Mediante engaños y distracciones, los autores sustituyen la tarjeta bancaria de la víctima o teclean cantidades elevadas mientras tapan el teclado. Posteriormente, retiran dinero en cajeros cercanos.

Tocomocho

Los delincuentes generan falsas expectativas de beneficio económico, logrando que la víctima entregue grandes cantidades de dinero, incluso retiradas del banco.

Consejos preventivos